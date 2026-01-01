Wdróż Explo jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany silnik do odkrywania muzyki, który automatycznie tworzy playlisty z rekomendacji ListenBrainz i pobiera je do Twojej biblioteki.
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Co możesz zbudować z Explo
Explo to samodzielnie hostowany serwer do odkrywania muzyki, który łączy Twoją historię słuchania z ListenBrainz z Twoją osobistą biblioteką muzyczną. Pobiera cotygodniowe i codzienne playlisty rekomendacji z ListenBrainz, znajduje pasujące utwory za pośrednictwem YouTube lub Soulseek, pobiera je i tworzy playlisty bezpośrednio w Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic lub MPD — automatycznie, zgodnie z harmonogramem, który Ty kontrolujesz.
W przeciwieństwie do usług streamingowych, które blokują rekomendacje za subskrypcjami i nieprzejrzystymi algorytmami, Explo zapewnia Ci pełną przejrzystość: każda rekomendacja jest możliwa do prześledzenia do Twoich rzeczywistych danych słuchania na ListenBrainz, a każdy pobrany utwór znajduje się na Twoim własnym serwerze. Wbudowany interfejs webowy UI pozwala Ci zarządzać harmonogramami, przeglądać historię playlist i konfigurować wszystkie integracje bez edytowania plików konfiguracyjnych.
Główne cechy Explo
ListenBrainz odkrywanie
Pobiera playlisty Cotygodniowe Odkrycia, Cotygodniowe Jamy i Codzienne Jamy bezpośrednio z Twojego konta ListenBrainz — rekomendacje kształtowane w całości przez Twoją własną historię słuchania.
Obsługa wielu serwerów
Integruje się z Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic i MPD, tworząc playlisty bezpośrednio w dowolnym serwerze muzycznym, który już uruchamiasz.
Zaplanowana automatyzacja
Konfigurowalne harmonogramy cron automatycznie uruchamiają wykrywanie — ustaw raz, a nowa muzyka będzie pojawiać się w Twojej bibliotece co tydzień bez żadnych ręcznych kroków.
Pobieranie z YouTube i Soulseek
Znajduje i pobiera utwory z YouTube (za pomocą yt-dlp) lub Soulseek (za pośrednictwem Slskd), z filtrami jakości, wyborem formatu i inteligentną deduplikacją.
Zarządzanie interfejsem użytkownika sieci Web
Przeglądaj archiwa playlist, uruchamiaj ręczne operacje, dostosowuj harmonogramy i zarządzaj wszystkimi ustawieniami serwera muzycznego z poziomu jednego uwierzytelnionego interfejsu przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić Explo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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