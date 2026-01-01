Explo to samodzielnie hostowany serwer do odkrywania muzyki, który łączy Twoją historię słuchania z ListenBrainz z Twoją osobistą biblioteką muzyczną. Pobiera cotygodniowe i codzienne playlisty rekomendacji z ListenBrainz, znajduje pasujące utwory za pośrednictwem YouTube lub Soulseek, pobiera je i tworzy playlisty bezpośrednio w Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic lub MPD — automatycznie, zgodnie z harmonogramem, który Ty kontrolujesz.

W przeciwieństwie do usług streamingowych, które blokują rekomendacje za subskrypcjami i nieprzejrzystymi algorytmami, Explo zapewnia Ci pełną przejrzystość: każda rekomendacja jest możliwa do prześledzenia do Twoich rzeczywistych danych słuchania na ListenBrainz, a każdy pobrany utwór znajduje się na Twoim własnym serwerze. Wbudowany interfejs webowy UI pozwala Ci zarządzać harmonogramami, przeglądać historię playlist i konfigurować wszystkie integracje bez edytowania plików konfiguracyjnych.