TrailBase to alternatywa dla Firebase, działająca w czasie poniżej milisekundy, w postaci pojedynczego pliku wykonywalnego, zbudowana na Rust, SQLite i Wasmtime. Łączy w sobie bezpieczne typowo interfejsy API REST i czasu rzeczywistego, uwierzytelnianie oparte na JWT z dostawcami OAuth2, wbudowane środowisko uruchomieniowe WebAssembly dla niestandardowej logiki serwera oraz dopracowany panel administracyjny w jednym pliku binarnym — dzięki czemu kompletny backend działa jako pojedynczy proces bez zewnętrznej bazy danych do obsługi.

Samodzielne hostowanie TrailBase na Twoim własnym VPS utrzymuje rekordy użytkowników, dane aplikacji i tokeny uwierzytelniające pod Twoją pełną kontrolą, eliminuje ceny BaaS naliczane za żądanie i zapewnia przewidywalne opóźnienia dzięki lokalnej pamięci masowej SQLite. Zestawy SDK klienta dla TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# ułatwiają integrację z aplikacjami internetowymi i mobilnymi.