Wdróż TrailBase jednym kliknięciem.
Open-source alternatywa dla Firebase z interfejsami API z bezpieczeństwem typów, subskrypcjami w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianiem i panelem administracyjnym w jednym pliku wykonywalnym.
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Co możesz zbudować z TrailBase
TrailBase to alternatywa dla Firebase, działająca w czasie poniżej milisekundy, w postaci pojedynczego pliku wykonywalnego, zbudowana na Rust, SQLite i Wasmtime. Łączy w sobie bezpieczne typowo interfejsy API REST i czasu rzeczywistego, uwierzytelnianie oparte na JWT z dostawcami OAuth2, wbudowane środowisko uruchomieniowe WebAssembly dla niestandardowej logiki serwera oraz dopracowany panel administracyjny w jednym pliku binarnym — dzięki czemu kompletny backend działa jako pojedynczy proces bez zewnętrznej bazy danych do obsługi.
Samodzielne hostowanie TrailBase na Twoim własnym VPS utrzymuje rekordy użytkowników, dane aplikacji i tokeny uwierzytelniające pod Twoją pełną kontrolą, eliminuje ceny BaaS naliczane za żądanie i zapewnia przewidywalne opóźnienia dzięki lokalnej pamięci masowej SQLite. Zestawy SDK klienta dla TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# ułatwiają integrację z aplikacjami internetowymi i mobilnymi.
Główne cechy TrailBase
Typowo bezpieczne interfejsy API
Zdefiniuj kolekcje w interfejsie administratora, a TrailBase automatycznie generuje typowo bezpieczne punkty końcowe REST ze schematem JSON, eliminując kruchy, ręcznie pisany kod CRUD.
Subskrypcje w czasie rzeczywistym
Interfejsy API czasu rzeczywistego typu push pozwalają klientom subskrybować zmiany rekordów i pozostawać w synchronizacji bez odpytywania, co jest idealne dla aplikacji współpracujących i aktualizujących się na żywo.
Środowisko uruchomieniowe WebAssembly
Uruchamiaj niestandardową logikę po stronie serwera napisaną w JavaScript, Rust lub Go jako komponenty WASM w piaskownicy, bez konieczności przebudowy lub ponownego uruchamiania serwera.
Wbudowane uwierzytelnianie
Rejestracja za pomocą adresu e-mail/hasła oraz dostawcy OAuth2, tacy jak Google i Discord, działają od razu po wyjęciu z pudełka, używając tokenów JWT i tokenów odświeżających — nie jest wymagana oddzielna usługa tożsamości.
Panel administracyjny
Zintegrowany interfejs użytkownika sieci web umożliwia zarządzanie tabelami, przeglądanie rekordów, konfigurowanie uwierzytelniania oraz sprawdzanie logów bez ręcznego pisania zapytań SQL lub wywołań REST.
Pojedynczy plik binarny na SQLite
Wszystko działa z jednego pliku wykonywalnego Rust wspieranego przez SQLite, dzięki czemu wdrożenia pozostają proste, a zapytania szybkie, bez oddzielnego serwera baz danych.
Dlaczego warto uruchomić TrailBase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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