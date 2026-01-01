Do 69% zniżki na TrailBase

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Open-source alternatywa dla Firebase z interfejsami API z bezpieczeństwem typów, subskrypcjami w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianiem i panelem administracyjnym w jednym pliku wykonywalnym.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z TrailBase

TrailBase to alternatywa dla Firebase, działająca w czasie poniżej milisekundy, w postaci pojedynczego pliku wykonywalnego, zbudowana na Rust, SQLite i Wasmtime. Łączy w sobie bezpieczne typowo interfejsy API REST i czasu rzeczywistego, uwierzytelnianie oparte na JWT z dostawcami OAuth2, wbudowane środowisko uruchomieniowe WebAssembly dla niestandardowej logiki serwera oraz dopracowany panel administracyjny w jednym pliku binarnym — dzięki czemu kompletny backend działa jako pojedynczy proces bez zewnętrznej bazy danych do obsługi.

Samodzielne hostowanie TrailBase na Twoim własnym VPS utrzymuje rekordy użytkowników, dane aplikacji i tokeny uwierzytelniające pod Twoją pełną kontrolą, eliminuje ceny BaaS naliczane za żądanie i zapewnia przewidywalne opóźnienia dzięki lokalnej pamięci masowej SQLite. Zestawy SDK klienta dla TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin i C# ułatwiają integrację z aplikacjami internetowymi i mobilnymi.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy TrailBase

Typowo bezpieczne interfejsy API

Zdefiniuj kolekcje w interfejsie administratora, a TrailBase automatycznie generuje typowo bezpieczne punkty końcowe REST ze schematem JSON, eliminując kruchy, ręcznie pisany kod CRUD.

Subskrypcje w czasie rzeczywistym

Interfejsy API czasu rzeczywistego typu push pozwalają klientom subskrybować zmiany rekordów i pozostawać w synchronizacji bez odpytywania, co jest idealne dla aplikacji współpracujących i aktualizujących się na żywo.

Środowisko uruchomieniowe WebAssembly

Uruchamiaj niestandardową logikę po stronie serwera napisaną w JavaScript, Rust lub Go jako komponenty WASM w piaskownicy, bez konieczności przebudowy lub ponownego uruchamiania serwera.

Wbudowane uwierzytelnianie

Rejestracja za pomocą adresu e-mail/hasła oraz dostawcy OAuth2, tacy jak Google i Discord, działają od razu po wyjęciu z pudełka, używając tokenów JWT i tokenów odświeżających — nie jest wymagana oddzielna usługa tożsamości.

Panel administracyjny

Zintegrowany interfejs użytkownika sieci web umożliwia zarządzanie tabelami, przeglądanie rekordów, konfigurowanie uwierzytelniania oraz sprawdzanie logów bez ręcznego pisania zapytań SQL lub wywołań REST.

Pojedynczy plik binarny na SQLite

Wszystko działa z jednego pliku wykonywalnego Rust wspieranego przez SQLite, dzięki czemu wdrożenia pozostają proste, a zapytania szybkie, bez oddzielnego serwera baz danych.

Dlaczego warto uruchomić TrailBase na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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