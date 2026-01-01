Wdróż Histera jednym kliknięciem.
Lokalna osobista wyszukiwarka, która indeksuje pełnotekstowo Twoją historię przeglądania i bazę wiedzy.
Wybierz plan VPS dla Hister
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Hister
Hister to wyszukiwarka open-source, która automatycznie indeksuje pełną treść odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, przekształcając Twoją historię przeglądania w prywatną, przeszukiwalną bazę wiedzy. Zamiast przewijać chronologiczną listę historii lub polegać na zdalnych wyszukiwarkach, które profilują każde zapytanie, Hister pozwala Ci znaleźć dowolną stronę, którą już przeczytałeś, korzystając z jej treści, a nie tylko z tytułu lub adresu URL.
Samodzielne hostowanie Histera przechowuje Twoje dane przeglądania, indeksowaną treść i zapytania wyszukiwania w całości na Twoim VPS. Ta sama instancja może indeksować dodatkowe strony, indeksować pliki lokalne, udostępniać punkt końcowy MCP agentom AI i obsługiwać wielu użytkowników — wszystko to bez wysyłania pojedynczego zapytania do usługi zewnętrznej.
Główne cechy Hister
Indeks pełnotekstowy historii
Automatycznie indeksuje rzeczywistą zawartość odwiedzanych stron, dzięki czemu możesz wyszukiwać według tego, co zostało napisane, a nie tylko według adresu URL lub tytułu.
Potężny język zapytań
Filtruj według domeny, zakresu dat, języka, tagów i wyrażeń pełnotekstowych za pomocą dedykowanej składni zapytań stworzonej z myślą o precyzji.
Indeksowanie plików lokalnych
Skieruj Histera na katalogi na Twoim VPS, aby indeksować notatki, dokumenty i bazy wiedzy obok historii przeglądania.
Wbudowany robot indeksujący
Rozszerz indeks przez indeksowanie zewnętrznych stron za pomocą tradycyjnego crawlera HTTP lub przeglądarki headless dla stron intensywnie korzystających z JavaScriptu.
Obsługa wielu użytkowników
Hostuj współdzieloną instancję dla zespołu lub lokalnej społeczności z indeksami dla każdego użytkownika i uwierzytelnianiem opartym na OAuth.
Integracja AI i MCP
Włącz opcjonalne wyszukiwanie semantyczne i udostępnij wyniki agentom AI za pośrednictwem punktu końcowego protokołu kontekstu modelu.
Dlaczego warto uruchomić Hister na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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