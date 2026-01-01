Wdróż Open Agent jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma asystenta AI z orkiestracją LLM, bazami wiedzy RAG, pętlami agentów i integracjami narzędzi MCP.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Open Agent
Open Agent to gotowa do produkcji, hostowana samodzielnie platforma agentów AI, która łączy duże modele językowe z Twoimi danymi i narzędziami. Obsługuje ponad 28 dostawców modeli za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu, przekształcając dokumenty, wiki i bazy danych w przeszukiwalne bazy wiedzy RAG, które ugruntowują Twoich agentów w dokładnym kontekście.
Wdrożenie Open Agent na Twoim własnym VPS utrzymuje poufne rozmowy i zastrzeżone dokumenty poza infrastrukturą stron trzecich. Kontrola dostępu oparta na rolach, integracja SSO i wielodostępne obszary robocze sprawiają, że jest to odpowiednie dla zespołów i przedsiębiorstw, które potrzebują zarządzania bez poświęcania elastyczności.
Główne cechy Open Agent
Obsługa wielu dostawców LLM
Połącz się z ponad 28 dostawcami modeli, w tym OpenAI, DeepSeek i modelami lokalnymi, za pośrednictwem ustandaryzowanej warstwy abstrakcji.
Wbudowany potok RAG
Przetwarzaj pliki PDF, wiki i dokumenty do semantycznych baz wektorowych, aby agenci automatycznie pobierali dokładny, ugruntowany kontekst.
Integracje narzędzi MCP
Rozszerz możliwości agentów za pomocą serwerów protokołu kontekstu modelu, które łączą się z zewnętrznymi interfejsami API, bazami danych i narzędziami do automatyzacji.
Kontrola dostępu dla przedsiębiorstw
Zarządzaj użytkownikami z uprawnieniami opartymi na rolach, SSO za pośrednictwem OIDC, OAuth2, LDAP i SAML, oraz izolowanymi obszarami roboczymi dla wielu dzierżawców.
Orkiestracja pętli agenta
Zdefiniuj wieloetapowe przepływy pracy agentów z pętlami wywoływania narzędzi, logiką ponawiania prób i rejestrowaniem audytu dla niezawodności klasy produkcyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Open Agent na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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