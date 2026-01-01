Open Agent to gotowa do produkcji, hostowana samodzielnie platforma agentów AI, która łączy duże modele językowe z Twoimi danymi i narzędziami. Obsługuje ponad 28 dostawców modeli za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu, przekształcając dokumenty, wiki i bazy danych w przeszukiwalne bazy wiedzy RAG, które ugruntowują Twoich agentów w dokładnym kontekście.

Wdrożenie Open Agent na Twoim własnym VPS utrzymuje poufne rozmowy i zastrzeżone dokumenty poza infrastrukturą stron trzecich. Kontrola dostępu oparta na rolach, integracja SSO i wielodostępne obszary robocze sprawiają, że jest to odpowiednie dla zespołów i przedsiębiorstw, które potrzebują zarządzania bez poświęcania elastyczności.