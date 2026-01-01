Unstructured to otwarte API do przetwarzania dokumentów, zaprojektowane dla potoków AI i uczenia maszynowego. Pobiera pliki PDF, dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, obrazy, HTML i inne niestrukturalne formaty i wyodrębnia czyste, ustrukturyzowane elementy tekstowe gotowe do wprowadzenia do baz danych wektorów.

Samodzielne hostowanie Unstructured na VPS pozwala zachować wrażliwe dokumenty w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie zapewniając te same możliwości ekstrakcji, które są używane w produkcyjnych systemach RAG. Integruje się z LangChain, LlamaIndex i głównymi bazami danych wektorów, czyniąc go gotową warstwą do wprowadzania dokumentów dla każdej aplikacji AI.