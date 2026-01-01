Wdróż Unstructured jednym kliknięciem.
API do przetwarzania dokumentów, które wyodrębnia ustrukturyzowane dane z plików PDF, Word i obrazów dla potoków RAG i modeli AI.
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Co możesz zbudować z Unstructured
Unstructured to otwarte API do przetwarzania dokumentów, zaprojektowane dla potoków AI i uczenia maszynowego. Pobiera pliki PDF, dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, obrazy, HTML i inne niestrukturalne formaty i wyodrębnia czyste, ustrukturyzowane elementy tekstowe gotowe do wprowadzenia do baz danych wektorów.
Samodzielne hostowanie Unstructured na VPS pozwala zachować wrażliwe dokumenty w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie zapewniając te same możliwości ekstrakcji, które są używane w produkcyjnych systemach RAG. Integruje się z LangChain, LlamaIndex i głównymi bazami danych wektorów, czyniąc go gotową warstwą do wprowadzania dokumentów dla każdej aplikacji AI.
Główne cechy Unstructured
Ekstrakcja wieloformatowa
Przetwarzaj pliki PDF, Word, Excel, PowerPoint, obrazy, HTML i formaty e-mail za pośrednictwem jednego spójnego punktu końcowego API.
Potok RAG gotowy
Wyniki są strukturyzowane do bezpośredniego wchłaniania do baz danych wektorowych, takich jak Weaviate, Pinecone i Chroma, w celu generowania rozszerzonego o wyszukiwanie.
Integracja LangChain
Natywne loadery LangChain i LlamaIndex sprawiają, że Unstructured jest gotowym źródłem dokumentów dla dowolnej platformy aplikacji AI.
Ekstrakcja tabel
Dokładnie wyodrębnia tabele z plików PDF i dokumentów Word, zachowując strukturę dla dalszych zadań przetwarzania danych.
Lokalna prywatność
Uruchomienie na Twoim własnym VPS zapewnia, że wrażliwe dokumenty nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury podczas procesu ekstrakcji.
Dlaczego warto uruchomić Unstructured na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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