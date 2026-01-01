Wdróż Nango jednym kliknięciem.
Platforma open source, która zarządza OAuth, odświeżaniem tokenów i łącznością API dla ponad 300 integracji stron trzecich.
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Co możesz zbudować z Nango
Nango to otwarta warstwa infrastruktury do łączenia się z zewnętrznymi interfejsami API. Zamiast pisać niestandardowe przepływy OAuth, logikę odświeżania tokenów i obsługę limitów żądań dla każdej usługi, Nango zarządza tym wszystkim za pośrednictwem jednego ujednoliconego zaplecza. Deweloperzy konfigurują integracje raz i uzyskują dostęp do dowolnej obsługiwanej usługi za pośrednictwem przezroczystego proxy Nango — z wbudowaną obsługą ponad 300 interfejsów API, w tym Salesforce, GitHub, Slack, Stripe i Notion.
Samodzielne hostowanie Nango na własnym serwerze VPS utrzymuje uprawnienia OAuth i tokeny API Twoich klientów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Żadna usługa zewnętrzna nigdy nie obsługuje danych uwierzytelniających Twoich użytkowników — wszystko jest szyfrowane w spoczynku kluczem, który Ty posiadasz, i przechowywane w bazie danych PostgreSQL działającej obok serwera.
Główne cechy Nango
Ujednolicone przepływy OAuth
Nango obsługuje generowanie adresów URL autoryzacji, wymianę tokenów i przetwarzanie wywołań zwrotnych dla ponad 300 APIs, eliminując niestandardowy kod autoryzacji dla każdej integracji.
Automatyczne odświeżanie tokena
Tokeny dostępu są odświeżane w tle przed wygaśnięciem, dzięki czemu Twoje integracje nigdy nie zawiodą w trakcie sesji z powodu nieaktualnych danych uwierzytelniających.
Osadzalny UI do łączenia
Wstępnie zbudowany, biało-etykietowany ekran zgody OAuth pozwala Twoim użytkownikom autoryzować konta stron trzecich z poziomu Twojej aplikacji za pomocą jednego przepływu użytkownika.
Przezroczysty serwer proxy API
Kieruj wywołania API przez Nango, aby uzyskać automatyczne ponawianie prób, obsługę limitu szybkości z wycofaniem i znormalizowane odpowiedzi błędów bez middleware specyficznego dla każdego API.
Normalizacja webhooków
Odbieraj, weryfikuj i przekazuj webhooki od dowolnego podłączonego dostawcy za pośrednictwem pojedynczego punktu końcowego do pozyskiwania danych z ujednoliconą obsługą ładunku.
Szyfrowana pamięć poświadczeń
Wszystkie tokeny OAuth i klucze API są szyfrowane w spoczynku przy użyciu Twojego własnego klucza i przechowywane wyłącznie w samodzielnie hostowanej bazie danych PostgreSQL.
Dlaczego warto uruchomić Nango na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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