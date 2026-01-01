Nango to otwarta warstwa infrastruktury do łączenia się z zewnętrznymi interfejsami API. Zamiast pisać niestandardowe przepływy OAuth, logikę odświeżania tokenów i obsługę limitów żądań dla każdej usługi, Nango zarządza tym wszystkim za pośrednictwem jednego ujednoliconego zaplecza. Deweloperzy konfigurują integracje raz i uzyskują dostęp do dowolnej obsługiwanej usługi za pośrednictwem przezroczystego proxy Nango — z wbudowaną obsługą ponad 300 interfejsów API, w tym Salesforce, GitHub, Slack, Stripe i Notion.

Samodzielne hostowanie Nango na własnym serwerze VPS utrzymuje uprawnienia OAuth i tokeny API Twoich klientów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Żadna usługa zewnętrzna nigdy nie obsługuje danych uwierzytelniających Twoich użytkowników — wszystko jest szyfrowane w spoczynku kluczem, który Ty posiadasz, i przechowywane w bazie danych PostgreSQL działającej obok serwera.