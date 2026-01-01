Wdróż eKuiper jednym kliknięciem.
Lekki silnik SQL i reguł do analizy strumieniowej w czasie rzeczywistym danych IoT na brzegu sieci.
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Co możesz zbudować z eKuiper
LF Edge eKuiper to projekt Linux Foundation Edge, który wprowadza przetwarzanie strumieniowe w czasie rzeczywistym i analitykę opartą na regułach do urządzeń brzegowych o ograniczonych zasobach. Dzięki niewielkim rozmiarom, około 10 MB, pobiera dane z brokerów MQTT, punktów końcowych HTTP, Kafki, źródeł plików i dziesiątek innych protokołów, a następnie przekształca je na bieżąco, używając znanej składni SQL lub wizualnego edytora reguł typu „przeciągnij i upuść”.
Samodzielne hostowanie eKuiper na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad całym potokiem analityki IoT — dane z czujników, reguły biznesowe i wnioskowanie uczenia maszynowego pozostają na infrastrukturze, którą posiadasz, bez opłat za wiadomości w chmurze i bez zależności od dostawców zewnętrznych. Ten szablon łączy silnik eKuiper z oficjalnym internetowym interfejsem menedżera do wizualnego tworzenia strumieni i reguł.
Główne cechy eKuiper
Przetwarzanie strumieniowe SQL
Filtruj, agreguj, łącz i przekształcaj strumienie IoT w czasie rzeczywistym, używając składni ANSI SQL, zamiast pisać niestandardowy kod Go lub Java.
Wizualny menedżer reguł
Dołączona konsola internetowa umożliwia tworzenie strumieni, reguł i potoków danych za pomocą graficznego edytora „drag-and-drop” bez dotykania plików konfiguracyjnych.
MQTT i Kafka natywne
Najwyższej klasy konektory dla MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis i InfluxDB upraszczają podłączanie czujników przemysłowych i brokerów wiadomości.
Inferencja ML na brzegu
Osadź modele TensorFlow Lite i ONNX bezpośrednio w zapytaniach SQL, aby uruchamiać wykrywanie anomalii i klasyfikację na strumieniowych danych z czujników.
Niewielki ślad na brzegu
Silnik działa na około 10 MB pamięci, więc można go wygodnie wdrożyć na lekkich planach VPS obok innych aplikacji.
Rozszerzalność wtyczek
Rozszerz eKuiper o niestandardowe wtyczki Go, Python lub przenośne, aby dodać własne źródła, ujścia i funkcje SQL dostosowane do Twojego obciążenia.
Dlaczego warto uruchomić eKuiper na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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