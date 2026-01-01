LF Edge eKuiper to projekt Linux Foundation Edge, który wprowadza przetwarzanie strumieniowe w czasie rzeczywistym i analitykę opartą na regułach do urządzeń brzegowych o ograniczonych zasobach. Dzięki niewielkim rozmiarom, około 10 MB, pobiera dane z brokerów MQTT, punktów końcowych HTTP, Kafki, źródeł plików i dziesiątek innych protokołów, a następnie przekształca je na bieżąco, używając znanej składni SQL lub wizualnego edytora reguł typu „przeciągnij i upuść”.

Samodzielne hostowanie eKuiper na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad całym potokiem analityki IoT — dane z czujników, reguły biznesowe i wnioskowanie uczenia maszynowego pozostają na infrastrukturze, którą posiadasz, bez opłat za wiadomości w chmurze i bez zależności od dostawców zewnętrznych. Ten szablon łączy silnik eKuiper z oficjalnym internetowym interfejsem menedżera do wizualnego tworzenia strumieni i reguł.