Wdróż MongoDB 4 jednym kliknięciem.
Elastyczna, zorientowana dokumentowo baza danych NoSQL dla nowoczesnych aplikacji z dynamicznymi schematami i potężnymi możliwościami zapytań.
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Co możesz zbudować z MongoDB 4
MongoDB to wiodąca dokumentowa baza danych typu open-source, która przechowuje dane w elastycznych dokumentach przypominających JSON, a nie w sztywnych tabelach relacyjnych. Wersja 4.4 oferuje gotową do produkcji platformę z transakcjami ACID obejmującymi wiele dokumentów, potężnym frameworkiem agregacji i poziomą skalowalnością dzięki shardingowi. Jej dynamiczny schemat pozwala strukturom danych aplikacji ewoluować bez złożonych migracji, co czyni ją naturalnym wyborem dla nowoczesnych procesów deweloperskich.
Uruchomienie MongoDB na własnym VPS-ie zapewnia dedykowaną wydajność I/O, pełną kontrolę nad konfiguracją i przewidywalne koszty w porównaniu do zarządzanych usług baz danych w chmurze. Możesz dostosować alokację pamięci, wdrożyć niestandardowe strategie tworzenia kopii zapasowych i połączyć dowolną aplikację, używając natywnych sterowników dostępnych dla każdego głównego języka programowania.
Główne cechy MongoDB 4
Model danych dokumentu
Przechowuj hierarchiczne, zagnieżdżone dane w pojedynczych dokumentach, zamiast rozpraszać je po wielu połączonych tabelach, upraszczając kod aplikacji i zapytania.
Transakcje ACID
Wielodokumentowe transakcje ACID gwarantują spójność danych między kolekcjami, spełniając wymagania niezawodności danych finansowych i krytycznych dla biznesu.
Framework agregacji
Potężne procesy agregacji oparte na potokach przetwarzają i przekształcają dane po stronie serwera, umożliwiając złożoną analitykę bez przenoszenia danych do oddzielnego systemu.
Skalowanie poziome
Wbudowane sharding automatycznie rozdziela dane pomiędzy wiele węzłów, skalując przepustowość zapisu i pamięć masową w miarę wzrostu Twoich danych.
Rozbudowany Język Zapytań
Obsługuje wyszukiwanie pełnotekstowe, zapytania geoprzestrzenne i złożone filtrowanie z indeksami pomocniczymi zoptymalizowanymi pod kątem każdego wzorca dostępu.
Dlaczego warto uruchomić MongoDB 4 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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