MongoDB to wiodąca dokumentowa baza danych typu open-source, która przechowuje dane w elastycznych dokumentach przypominających JSON, a nie w sztywnych tabelach relacyjnych. Wersja 4.4 oferuje gotową do produkcji platformę z transakcjami ACID obejmującymi wiele dokumentów, potężnym frameworkiem agregacji i poziomą skalowalnością dzięki shardingowi. Jej dynamiczny schemat pozwala strukturom danych aplikacji ewoluować bez złożonych migracji, co czyni ją naturalnym wyborem dla nowoczesnych procesów deweloperskich.

Uruchomienie MongoDB na własnym VPS-ie zapewnia dedykowaną wydajność I/O, pełną kontrolę nad konfiguracją i przewidywalne koszty w porównaniu do zarządzanych usług baz danych w chmurze. Możesz dostosować alokację pamięci, wdrożyć niestandardowe strategie tworzenia kopii zapasowych i połączyć dowolną aplikację, używając natywnych sterowników dostępnych dla każdego głównego języka programowania.