openrouteservice to silnik routingu typu open-source opracowany przez HeiGIT, który przekształca dane OpenStreetMap w gotowe do produkcji wskazówki dojazdu, macierze czasowo-dystansowe oraz poligony zasięgu izochron. W przeciwieństwie do komercyjnych interfejsów API mapowania, zapewnia on programistom bezpłatny, w pełni przejrzysty zaplecze routingu z profilami dostosowanymi do samochodów, ciężkich pojazdów towarowych, rowerów, pieszych i wózków inwalidzkich.

Samodzielne hostowanie openrouteservice na własnym VPS eliminuje opłaty za żądanie, limity szybkości i udostępnianie danych stronom trzecim. Ty kontrolujesz, które regiony i profile są ładowane, zachowujesz prywatność współrzędnych klientów i możesz rozszerzyć silnik o niestandardowe wyciągi OSM, ograniczenia i dane wysokościowe dostosowane do Twojej aplikacji.