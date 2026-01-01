Wdróż openrouteservice jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany silnik routingu zbudowany na danych OpenStreetMap z interfejsami API do wyznaczania tras, izochron i macierzy dla samochodów, rowerów i pieszych.
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Co możesz zbudować z openrouteservice
openrouteservice to silnik routingu typu open-source opracowany przez HeiGIT, który przekształca dane OpenStreetMap w gotowe do produkcji wskazówki dojazdu, macierze czasowo-dystansowe oraz poligony zasięgu izochron. W przeciwieństwie do komercyjnych interfejsów API mapowania, zapewnia on programistom bezpłatny, w pełni przejrzysty zaplecze routingu z profilami dostosowanymi do samochodów, ciężkich pojazdów towarowych, rowerów, pieszych i wózków inwalidzkich.
Samodzielne hostowanie openrouteservice na własnym VPS eliminuje opłaty za żądanie, limity szybkości i udostępnianie danych stronom trzecim. Ty kontrolujesz, które regiony i profile są ładowane, zachowujesz prywatność współrzędnych klientów i możesz rozszerzyć silnik o niestandardowe wyciągi OSM, ograniczenia i dane wysokościowe dostosowane do Twojej aplikacji.
Główne cechy openrouteservice
API Kierunków
Obliczaj trasy punkt-punkt i wieloprzystankowe z instrukcjami zakręt po zakręcie, geometrią i danymi wysokościowymi dla wielu profili transportowych.
Osiągalność izochroniczna
Generuj poligony oparte na czasie lub odległości, pokazujące dokładnie, jak daleko użytkownik może podróżować z dowolnego punktu początkowego w ramach określonego budżetu.
Obliczenia macierzowe
Oblicz czasy i odległości podróży między wieloma punktami w jednym zapytaniu, idealne dla logistyki, wysyłki i optymalizacji stref dostaw.
Wiele profili transportowych
Dostarczany ze zoptymalizowanymi profilami dla samochodów, pojazdów ciężarowych, rowerów, pieszych i wózków inwalidzkich, każdy z nich respektujący zasady dostępu i ograniczenia OSM.
Obsługiwane przez OpenStreetMap
Załaduj dowolny wyciąg OSM PBF z Geofabrik lub własnego źródła, aby zapewnić w pełni samodzielne wyznaczanie tras dla regionów, których faktycznie potrzebujesz.
OpenAPI i Swagger UI
Zgodne ze standardami REST API z wbudowaną dokumentacją Swagger ułatwia integrację routingu z aplikacjami internetowymi, mobilnymi i backendowymi.
Dlaczego warto uruchomić openrouteservice na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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