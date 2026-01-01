Speakr to samodzielnie hostowana platforma do transkrypcji AI i robienia notatek, zaprojektowana do przechwytywania, transkrybowania i interpretowania treści audio. Obsługuje wiele backendów transkrypcji — w tym WhisperX, OpenAI i Mistral — co daje Ci elastyczność w wyborze przetwarzania lokalnego lub w chmurze. Diaryzacja mówców, profile głosowe i podsumowania generowane przez AI pomagają wydobyć wnioski ze spotkań, wywiadów i wykładów.

Dzięki obsłudze wielu użytkowników, OIDC SSO, REST API z webhookami oraz integracjom z n8n, Zapier i Make, Speakr naturalnie wpasowuje się w przepływy pracy zespołów. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi nagraniami i transkrypcjami.