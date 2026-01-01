Wdróż Speakr jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma transkrypcji AI, która przekształca mówione audio w przeszukiwalną, zorganizowaną wiedzę.
Wybierz plan VPS dla Speakr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Speakr
Speakr to samodzielnie hostowana platforma do transkrypcji AI i robienia notatek, zaprojektowana do przechwytywania, transkrybowania i interpretowania treści audio. Obsługuje wiele backendów transkrypcji — w tym WhisperX, OpenAI i Mistral — co daje Ci elastyczność w wyborze przetwarzania lokalnego lub w chmurze. Diaryzacja mówców, profile głosowe i podsumowania generowane przez AI pomagają wydobyć wnioski ze spotkań, wywiadów i wykładów.
Dzięki obsłudze wielu użytkowników, OIDC SSO, REST API z webhookami oraz integracjom z n8n, Zapier i Make, Speakr naturalnie wpasowuje się w przepływy pracy zespołów. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi nagraniami i transkrypcjami.
Główne cechy Speakr
Elastyczne zaplecza transkrypcji
Połącz się z WhisperX, OpenAI, Mistral lub dowolną kompatybilną usługą ASR, aby spełnić Twoje wymagania dotyczące prywatności i dokładności.
Diaryzacja mówców
Automatycznie identyfikuj i etykietuj poszczególnych mówców w nagraniach, z obsługą profili głosowych podczas korzystania z WhisperX.
Podsumowania AI i Wyszukiwanie
Generuj automatyczne podsumowania i używaj semantycznego trybu Inquire, aby wyszukiwać znaczenie w całej Twojej bibliotece transkrypcji.
Wielu użytkowników i SSO
Obsługa wielu użytkowników z precyzyjnym udostępnianiem, linkami publicznymi i OIDC SSO, w tym Keycloak, Azure AD, Google i Auth0.
Integracje przepływu pracy
Uruchom dalszą automatyzację za pośrednictwem interfejsu REST API i webhooków, z gotowymi łącznikami dla n8n, Zapier i Make.
Dlaczego warto uruchomić Speakr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.