SuggestArr łączy się z Twoim serwerem multimediów (Jellyfin, Plex lub Emby) i Twoją instancją Seer, aby zautomatyzować cykl odkrywania i żądania mediów. Odczytuje historię ostatnio oglądanych treści, znajduje podobne filmy i programy telewizyjne za pośrednictwem bazy danych TMDb i automatycznie przesyła żądania pobierania zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem — zamykając pętlę między tym, co oglądasz dzisiaj, a tym, co pojawi się w Twojej bibliotece jutro.

W przeciwieństwie do ręcznych procesów żądań, SuggestArr działa bez nadzoru. Opcjonalny tryb AI, wykorzystujący dowolne API kompatybilne z OpenAI (w tym lokalne Ollama), dodaje hiper-spersonalizowane rekomendacje z wyszukiwaniem w języku naturalnym. Konfiguracja odbywa się za pomocą kreatora interfejsu użytkownika sieciowego po wdrożeniu — żadne dane uwierzytelniające API nie są wymagane w momencie wdrożenia.