Wdróż SuggestArr jednym kliknięciem.
Zautomatyzowany silnik rekomendacji mediów, który analizuje historię oglądania i żąda podobnych treści za pośrednictwem Seer.
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Co możesz zbudować z SuggestArr
SuggestArr łączy się z Twoim serwerem multimediów (Jellyfin, Plex lub Emby) i Twoją instancją Seer, aby zautomatyzować cykl odkrywania i żądania mediów. Odczytuje historię ostatnio oglądanych treści, znajduje podobne filmy i programy telewizyjne za pośrednictwem bazy danych TMDb i automatycznie przesyła żądania pobierania zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem — zamykając pętlę między tym, co oglądasz dzisiaj, a tym, co pojawi się w Twojej bibliotece jutro.
W przeciwieństwie do ręcznych procesów żądań, SuggestArr działa bez nadzoru. Opcjonalny tryb AI, wykorzystujący dowolne API kompatybilne z OpenAI (w tym lokalne Ollama), dodaje hiper-spersonalizowane rekomendacje z wyszukiwaniem w języku naturalnym. Konfiguracja odbywa się za pomocą kreatora interfejsu użytkownika sieciowego po wdrożeniu — żadne dane uwierzytelniające API nie są wymagane w momencie wdrożenia.
Główne cechy SuggestArr
Analiza historii oglądania
Odczytuje historię ostatniego odtwarzania z Jellyfin, Plex lub Emby, aby zidentyfikować, co oglądają użytkownicy i wyświetlić odpowiednie propozycje nowych rekomendacji.
Zautomatyzowane przesyłanie wniosków
Wysyła żądania multimediów bezpośrednio do Twojej instancji Seer zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem cron, bez konieczności ręcznej interwencji po wstępnej konfiguracji.
Rekomendacje oparte na TMDb
Odkrywa podobne tytuły za pomocą API The Movie Database z filtrami według gatunku, oceny, roku wydania, języka i dostępności streamingu.
Odkrywanie oparte na AI
Opcjonalna integracja LLM z OpenAI, Ollama, Gemini lub LiteLLM zapewnia spersonalizowane rekomendacje i umożliwia wyszukiwanie multimediów w języku naturalnym.
Podgląd dzienników w czasie rzeczywistym
Wbudowany pulpit nawigacyjny z dziennikami filtrowanymi na żywo, pokazującymi dokładnie, co zostało zarekomendowane, zażądane i pominięte podczas każdego uruchomienia automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić SuggestArr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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