LibreBooking to rozwijana przez społeczność odnoga Booked Scheduler, która zamienia każdą przeglądarkę internetową w samoobsługowy punkt rezerwacji pomieszczeń, pojazdów, sprzętu laboratoryjnego, obiektów sportowych lub innych współdzielonych zasobów. Widoki dostępności w stylu kalendarza, cykliczne rezerwacje, procesy zatwierdzania i limity pozwalają organizacjom zastąpić arkusze kalkulacyjne i współdzielone skrzynki odbiorcze ustrukturyzowanym systemem rezerwacji.

Samodzielne hostowanie LibreBooking na Twoim własnym VPS utrzymuje dane rezerwacji, dane kontaktowe członków i historię użytkowania całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez zależności od kalendarzy SaaS stron trzecich. Dołączona baza danych MariaDB zachowuje każdą rezerwację, grupę i definicję akcesoriów po ponownym uruchomieniu.