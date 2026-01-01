Wdróż LibreBooking jednym kliknięciem.
System open source do planowania i rezerwacji zasobów dla pomieszczeń, sprzętu i współdzielonych zasobów organizacyjnych.
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Co możesz zbudować z LibreBooking
LibreBooking to rozwijana przez społeczność odnoga Booked Scheduler, która zamienia każdą przeglądarkę internetową w samoobsługowy punkt rezerwacji pomieszczeń, pojazdów, sprzętu laboratoryjnego, obiektów sportowych lub innych współdzielonych zasobów. Widoki dostępności w stylu kalendarza, cykliczne rezerwacje, procesy zatwierdzania i limity pozwalają organizacjom zastąpić arkusze kalkulacyjne i współdzielone skrzynki odbiorcze ustrukturyzowanym systemem rezerwacji.
Samodzielne hostowanie LibreBooking na Twoim własnym VPS utrzymuje dane rezerwacji, dane kontaktowe członków i historię użytkowania całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez zależności od kalendarzy SaaS stron trzecich. Dołączona baza danych MariaDB zachowuje każdą rezerwację, grupę i definicję akcesoriów po ponownym uruchomieniu.
Główne cechy LibreBooking
Rezerwacje zasobów
Rezerwuj pokoje, sprzęt i współdzielone zasoby za pomocą widoków kalendarzowych z układami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi.
Cykliczne rezerwacje
Zaplanuj dzienne, tygodniowe lub miesięczne cykliczne rezerwacje z wykrywaniem konfliktów i kontrolą daty zakończenia.
Zatwierdzanie przepływów pracy
Wymagaj, aby rezerwacje były zatwierdzane przez administratorów zasobów, zanim wejdą w życie, z powiadomieniami e-mail na każdym etapie.
Grupy i uprawnienia
Przypisz użytkowników do grup, przyznaj dostęp do poszczególnych zasobów i egzekwuj limity rezerwacji, aby zapewnić sprawiedliwy podział zasobów o dużym zapotrzebowaniu.
Akcesoria i Add-ons
Dołącz akcesoria o ograniczonej dostępności, takie jak projektory lub mikrofony, do rezerwacji, aby stan magazynowy pozostał zsynchronizowany.
REST API i raporty
Integruj się z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem API REST i pobieraj raporty wykorzystania, aby wspomóc planowanie zdolności produkcyjnych.
Dlaczego warto uruchomić LibreBooking na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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