Cockpit to nowoczesny bezgłowy system zarządzania treścią stworzony z myślą o przepływach pracy deweloperów. Zapewnia czysty, intuicyjny interfejs do definiowania typów treści, kolekcji i singletonów, a następnie automatycznie generuje interfejsy API RESTful i GraphQL dla każdego modelu treści — nie wymaga niestandardowego kodu API. Jego lekka konstrukcja oznacza szybsze wdrożenia i niższe zużycie zasobów w porównaniu do tradycyjnych platform CMS.

Samodzielne hostowanie Cockpit na Twoim VPS utrzymuje treści redakcyjne, dane użytkowników i tokeny API w ramach Twojej własnej infrastruktury. Zachowujesz pełną kontrolę nad limitami API, uwierzytelnianiem i przechowywaniem, jednocześnie dostarczając treści do dowolnego frameworka front-endowego — React, Vue, Angular, aplikacji mobilnych lub generatorów stron statycznych, takich jak Next.js i Gatsby.