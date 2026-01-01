Wdróż Cockpit CMS jednym kliknięciem instalacji.
Lekki API-first headless CMS dla programistów, którzy potrzebują elastycznego modelowania treści bez narzutu monolitycznego CMS.
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Co możesz zbudować z Cockpit CMS
Cockpit to nowoczesny bezgłowy system zarządzania treścią stworzony z myślą o przepływach pracy deweloperów. Zapewnia czysty, intuicyjny interfejs do definiowania typów treści, kolekcji i singletonów, a następnie automatycznie generuje interfejsy API RESTful i GraphQL dla każdego modelu treści — nie wymaga niestandardowego kodu API. Jego lekka konstrukcja oznacza szybsze wdrożenia i niższe zużycie zasobów w porównaniu do tradycyjnych platform CMS.
Samodzielne hostowanie Cockpit na Twoim VPS utrzymuje treści redakcyjne, dane użytkowników i tokeny API w ramach Twojej własnej infrastruktury. Zachowujesz pełną kontrolę nad limitami API, uwierzytelnianiem i przechowywaniem, jednocześnie dostarczając treści do dowolnego frameworka front-endowego — React, Vue, Angular, aplikacji mobilnych lub generatorów stron statycznych, takich jak Next.js i Gatsby.
Główne cechy Cockpit CMS
Dostarczanie treści oparte na API
Każda kolekcja treści automatycznie otrzymuje punkty końcowe REST i GraphQL, gotowe do zasilania dowolnej aplikacji front-endowej lub mobilnej.
Elastyczne modelowanie treści
Zdefiniuj niestandardowe typy pól, zagnieżdżone struktury i relacje treści bez pisania migracji schematu.
Obsługa wielu języków
Zarządzaj zlokalizowaną treścią natywnie dla międzynarodowych witryn bez dodatkowych wtyczek ani zewnętrznych usług tłumaczeniowych.
Uprawnienia oparte na rolach
Przypisz szczegółowe poziomy dostępu redaktorom, współtwórcom i klientom API, tak aby każda rola miała dostęp tylko do tego, do czego powinna.
Integracja webhook
Uruchamiaj zautomatyzowane przepływy pracy i unieważnianie pamięci podręcznej przy zmianach treści za pomocą konfigurowalnych punktów końcowych webhook.
Dlaczego warto uruchomić Cockpit CMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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