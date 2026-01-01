Do 69% zniżki na Cockpit CMS

Wdróż Cockpit CMS jednym kliknięciem instalacji.

Lekki API-first headless CMS dla programistów, którzy potrzebują elastycznego modelowania treści bez narzutu monolitycznego CMS.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Cockpit CMS jednym kliknięciem instalacji.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Cockpit CMS

Cockpit to nowoczesny bezgłowy system zarządzania treścią stworzony z myślą o przepływach pracy deweloperów. Zapewnia czysty, intuicyjny interfejs do definiowania typów treści, kolekcji i singletonów, a następnie automatycznie generuje interfejsy API RESTful i GraphQL dla każdego modelu treści — nie wymaga niestandardowego kodu API. Jego lekka konstrukcja oznacza szybsze wdrożenia i niższe zużycie zasobów w porównaniu do tradycyjnych platform CMS.

Samodzielne hostowanie Cockpit na Twoim VPS utrzymuje treści redakcyjne, dane użytkowników i tokeny API w ramach Twojej własnej infrastruktury. Zachowujesz pełną kontrolę nad limitami API, uwierzytelnianiem i przechowywaniem, jednocześnie dostarczając treści do dowolnego frameworka front-endowego — React, Vue, Angular, aplikacji mobilnych lub generatorów stron statycznych, takich jak Next.js i Gatsby.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Cockpit CMS

Dostarczanie treści oparte na API

Każda kolekcja treści automatycznie otrzymuje punkty końcowe REST i GraphQL, gotowe do zasilania dowolnej aplikacji front-endowej lub mobilnej.

Elastyczne modelowanie treści

Zdefiniuj niestandardowe typy pól, zagnieżdżone struktury i relacje treści bez pisania migracji schematu.

Obsługa wielu języków

Zarządzaj zlokalizowaną treścią natywnie dla międzynarodowych witryn bez dodatkowych wtyczek ani zewnętrznych usług tłumaczeniowych.

Uprawnienia oparte na rolach

Przypisz szczegółowe poziomy dostępu redaktorom, współtwórcom i klientom API, tak aby każda rola miała dostęp tylko do tego, do czego powinna.

Integracja webhook

Uruchamiaj zautomatyzowane przepływy pracy i unieważnianie pamięci podręcznej przy zmianach treści za pomocą konfigurowalnych punktów końcowych webhook.

Dlaczego warto uruchomić Cockpit CMS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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