Wdróż OneTimeSecret jednym kliknięciem.
Udostępniaj hasła i poufne dane za pośrednictwem samoniszczących się linków, które można wyświetlić tylko raz.
Wybierz plan VPS dla OneTimeSecret
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OneTimeSecret
OneTimeSecret pozwala Ci udostępniać poufne informacje — hasła, klucze API, prywatne wiadomości — za pośrednictwem linków, które ulegają samozniszczeniu po jednokrotnym wyświetleniu. Gdy tylko odbiorca otworzy link, sekret jest trwale usuwany z serwera, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.
Samodzielne hostowanie OneTimeSecret na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że udostępniane sekrety nigdy nie trafiają na infrastrukturę stron trzecich. Ty kontrolujesz szyfrowanie, zasady przechowywania i dzienniki dostępu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które obsługują dane uwierzytelniające, dane klientów lub wszelkie informacje zbyt wrażliwe na e-mail lub czat.
Główne cechy OneTimeSecret
Samozniszczalne linki
Każdy sekret jest usuwany natychmiast po pierwszym wyświetleniu, co uniemożliwia ponowny dostęp do wrażliwych danych.
Ochrona hasłem
Dodaj opcjonalne hasło, aby tylko zamierzony odbiorca mógł odszyfrować i odczytać sekret.
Konfigurowalne wygaśnięcie
Ustaw automatyczne wygasanie sekretów po minutach, godzinach lub dniach, nawet jeśli nigdy nie zostaną otwarte.
Rejestracja nie jest wymagana
Każdy może tworzyć i odbierać sekrety bez tworzenia konta, co ułatwia szybkie udostępnianie.
Obsługa konta administratora
Zarejestruj konto administratora podczas pierwszej wizyty, aby monitorować użycie i zarządzać instancją z interfejsu internetowego.
Dlaczego warto uruchomić OneTimeSecret na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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