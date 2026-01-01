OneTimeSecret pozwala Ci udostępniać poufne informacje — hasła, klucze API, prywatne wiadomości — za pośrednictwem linków, które ulegają samozniszczeniu po jednokrotnym wyświetleniu. Gdy tylko odbiorca otworzy link, sekret jest trwale usuwany z serwera, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.

Samodzielne hostowanie OneTimeSecret na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że udostępniane sekrety nigdy nie trafiają na infrastrukturę stron trzecich. Ty kontrolujesz szyfrowanie, zasady przechowywania i dzienniki dostępu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które obsługują dane uwierzytelniające, dane klientów lub wszelkie informacje zbyt wrażliwe na e-mail lub czat.