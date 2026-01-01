Expensave to otwartoźródłowa aplikacja do śledzenia wydatków, stworzona dla osób indywidualnych i rodzin, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi finansowymi. Dzięki współdzielonym kalendarzom wydatków, importowi wyciągów bankowych i raportom nawyków wydatkowych, przekształca surowe dane transakcyjne w praktyczne wnioski, które pomagają zrozumieć, na co wydajesz pieniądze.

Samodzielne hostowanie Expensave na własnym serwerze VPS chroni wrażliwe dane finansowe przed komercyjnymi serwerami stron trzecich, eliminuje cykliczne opłaty abonamentowe i zapewnia każdemu członkowi gospodarstwa domowego dostęp bez udostępniania danych uwierzytelniających — a automatyczne kopie zapasowe chronią lata historii wydatków.