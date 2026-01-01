Wdróż Expensave w instalacji jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowe narzędzie do śledzenia wydatków osobistych i rodzinnych, służące do monitorowania nawyków wydatkowych i zarządzania budżetami domowymi.
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Co możesz zbudować z Expensave
Expensave to otwartoźródłowa aplikacja do śledzenia wydatków, stworzona dla osób indywidualnych i rodzin, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi finansowymi. Dzięki współdzielonym kalendarzom wydatków, importowi wyciągów bankowych i raportom nawyków wydatkowych, przekształca surowe dane transakcyjne w praktyczne wnioski, które pomagają zrozumieć, na co wydajesz pieniądze.
Samodzielne hostowanie Expensave na własnym serwerze VPS chroni wrażliwe dane finansowe przed komercyjnymi serwerami stron trzecich, eliminuje cykliczne opłaty abonamentowe i zapewnia każdemu członkowi gospodarstwa domowego dostęp bez udostępniania danych uwierzytelniających — a automatyczne kopie zapasowe chronią lata historii wydatków.
Główne cechy Expensave
Wspólne kalendarze wydatków
Wielu użytkowników może współtworzyć ten sam kalendarz, co ułatwia rodzinom i współlokatorom utrzymanie przejrzystości budżetu domowego.
Import wyciągu bankowego
Importuj wyciągi z instytucji finansowych, aby automatycznie uzupełniać transakcje, redukując ręczne wprowadzanie danych i zapewniając kompletne rejestry wydatków.
Raporty nawyków wydatków
Analiza wizualna rozbija dochody i wydatki według kategorii w czasie, ujawniając wzorce, które pomagają Ci podejmować mądrzejsze decyzje budżetowe.
Progresywna aplikacja internetowa
PWA responsywna na urządzenia mobilne pozwala Ci natychmiast rejestrować wydatki z dowolnego urządzenia, dzięki czemu nigdy nie przegapisz transakcji w podróży.
Prywatność przede wszystkim
Wszystkie dane finansowe pozostają na Twoim własnym serwerze — bez analityki stron trzecich, bez opłat abonamentowych i bez ryzyka zamknięcia platformy komercyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Expensave na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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