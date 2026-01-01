Wdróż instalację Inngest jednym kliknięciem.
Platforma do orkiestracji przepływów pracy do uruchamiania niezawodnych funkcji działających w tle, zaplanowanych zadań oraz przepływów pracy AI.
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Co możesz zbudować z Inngest
Inngest to silnik orkiestracji przepływów pracy typu open source, który umożliwia pisanie niezawodnych funkcji działających w tle, przepływów pracy sterowanych zdarzeniami i zaplanowanych zadań bezpośrednio w kodzie aplikacji. Automatycznie obsługuje ponowne próby, współbieżność, ograniczanie przepustowości i logikę funkcji krokowych, dzięki czemu kod aplikacji koncentruje się na logice biznesowej, a nie na kwestiach infrastrukturalnych.
Samodzielne hostowanie Inngest na własnym serwerze VPS daje pełną kontrolę nad wykonywaniem, danymi i konfiguracją. Dostarczany jest z wbudowaną trwałością SQLite i kolejką w pamięci, dzięki czemu możesz uruchomić pełną platformę bez potrzeby korzystania z zewnętrznych usług baz danych lub brokerów wiadomości.
Główne cechy Inngest
Niezawodne zadania w tle
Uruchamiaj zadania w tle z automatycznymi ponownymi próbami, wykładniczym wycofywaniem i wbudowaną obsługą błędów — bez potrzeby dodatkowej infrastruktury.
Przepływy pracy funkcji krokowej
Twórz wielostopniowe przepływy pracy, gdzie każdy krok jest indywidualnie ponawiany i buforowany, czyniąc złożoną orkiestrację odporną na przejściowe awarie.
Wykonanie sterowane zdarzeniami
Wywołuj funkcje ze zdarzeń aplikacji za pomocą prostego klucza zdarzenia, umożliwiając rozłączone, reaktywne architektury w różnych usługach.
Wsparcie przepływu pracy AI
Koordynuj długotrwałe potoki AI z wbudowaną obsługą limitów współbieżności, ograniczania szybkości i punktów kontrolnych na poziomie kroku.
Wbudowany serwer deweloperski
Twórz i testuj przepływy pracy lokalnie z w pełni funkcjonalnym interfejsem użytkownika, który pokazuje historię zdarzeń, uruchomienia funkcji i ślady kroków w czasie rzeczywistym.
Dlaczego warto uruchomić Inngest na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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