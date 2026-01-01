Inngest to silnik orkiestracji przepływów pracy typu open source, który umożliwia pisanie niezawodnych funkcji działających w tle, przepływów pracy sterowanych zdarzeniami i zaplanowanych zadań bezpośrednio w kodzie aplikacji. Automatycznie obsługuje ponowne próby, współbieżność, ograniczanie przepustowości i logikę funkcji krokowych, dzięki czemu kod aplikacji koncentruje się na logice biznesowej, a nie na kwestiach infrastrukturalnych.

Samodzielne hostowanie Inngest na własnym serwerze VPS daje pełną kontrolę nad wykonywaniem, danymi i konfiguracją. Dostarczany jest z wbudowaną trwałością SQLite i kolejką w pamięci, dzięki czemu możesz uruchomić pełną platformę bez potrzeby korzystania z zewnętrznych usług baz danych lub brokerów wiadomości.