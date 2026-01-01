Yucca to samodzielnie hostowany sieciowy rejestrator wideo (NVR) zaprojektowany do zarządzania kamerami IP w dowolnej skali, od kilku domowych kamer bezpieczeństwa po tysiące strumieni korporacyjnych. Obsługuje protokoły RTSP, ONVIF i typowe protokoły kamer IP, zapewniając podgląd na żywo, nagrywanie i odtwarzanie za pośrednictwem interfejsu internetowego i aplikacji na Androida.

Samodzielne hostowanie Yucca na VPS utrzymuje wszystkie nagrania z kamer w Twojej infrastrukturze bez opłat za przechowywanie w chmurze i dostępu osób trzecich. Wykrywanie ruchu z alertami e-mail, metryki Prometheus do monitorowania i skalowalna architektura czynią z niego praktyczne rozwiązanie do nadzoru dla bezpieczeństwa domowego, monitoringu detalicznego i środowisk małych firm.