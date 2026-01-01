Wdróż Yucca jednym kliknięciem.
Samodzielny NVR dla kamer IP z detekcją ruchu, obsługą RTSP/ONVIF oraz interfejsem webowym do podglądu na żywo i nagrań.
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Co możesz zbudować z Yucca
Yucca to samodzielnie hostowany sieciowy rejestrator wideo (NVR) zaprojektowany do zarządzania kamerami IP w dowolnej skali, od kilku domowych kamer bezpieczeństwa po tysiące strumieni korporacyjnych. Obsługuje protokoły RTSP, ONVIF i typowe protokoły kamer IP, zapewniając podgląd na żywo, nagrywanie i odtwarzanie za pośrednictwem interfejsu internetowego i aplikacji na Androida.
Samodzielne hostowanie Yucca na VPS utrzymuje wszystkie nagrania z kamer w Twojej infrastrukturze bez opłat za przechowywanie w chmurze i dostępu osób trzecich. Wykrywanie ruchu z alertami e-mail, metryki Prometheus do monitorowania i skalowalna architektura czynią z niego praktyczne rozwiązanie do nadzoru dla bezpieczeństwa domowego, monitoringu detalicznego i środowisk małych firm.
Główne cechy Yucca
Obsługa RTSP i ONVIF
Podłącz dowolną kamerę IP obsługującą protokoły RTSP lub ONVIF, co obejmuje zdecydowaną większość kamer konsumenckich i profesjonalnych.
Wykrywanie ruchu
Automatycznie uruchamiaj nagrywanie i alerty e-mail, gdy wykryty zostanie ruch w strefach kamery, redukując zużycie pamięci i szumy.
Odtwarzanie na żywo i nagrań
Przeglądaj strumienie z kamer na żywo i przeglądaj nagrane materiały za pośrednictwem interfejsu internetowego lub towarzyszącej aplikacji na Androida.
Skalowalna architektura
Yucca skaluje się od kilku domowych kamer do tysięcy jednoczesnych strumieni bez zmian architektonicznych.
Metryki Prometheus
Eksportuj metryki nagrywania i stanu strumienia do Prometheus w celu integracji z istniejącymi pulpitami nawigacyjnymi monitorowania.
Dlaczego warto uruchomić Yucca na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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