Wdróż Dockge jednym kliknięciem.
Reaktywny, samodzielnie hostowany interfejs użytkownika do zarządzania stosami Docker Compose bez dotykania wiersza poleceń.
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Co możesz zbudować z Dockge
Dockge to skoncentrowany, samodzielnie hostowany menedżer stosów Docker Compose, stworzony przez twórcę Uptime Kuma. Zamiast próbować zarządzać każdym prymitywem Dockera, robi jedną rzecz dobrze: pozwala tworzyć, edytować, uruchamiać, zatrzymywać i usuwać stosy Compose za pośrednictwem szybkiego, reaktywnego interfejsu internetowego. Wbudowany edytor YAML oferuje podświetlanie składni i walidację w czasie rzeczywistym, a istniejące polecenia docker run można przekonwertować na format Compose w kilka sekund.
Przechowywanie stosów jako zwykłych plików na dysku oznacza, że Dockge naturalnie pasuje do każdego przepływu pracy związanego z tworzeniem kopii zapasowych lub kontrolą wersji. Samodzielne hostowanie utrzymuje konfigurację Twojej infrastruktury w prywatności i zapewnia Ci trwały interfejs zarządzania, który jest zawsze dostępny, nawet gdy jesteś z dala od terminala.
Główne cechy Dockge
Interaktywny edytor YAML
Podświetlanie składni i walidacja na żywo ułatwiają pisanie i aktualizowanie plików Compose bezpośrednio w przeglądarce.
Strumieniowanie dzienników w czasie rzeczywistym
Logi kontenerów są przesyłane na żywo w interfejsie użytkownika, dzięki czemu możesz monitorować uruchamianie, błędy i dane wyjściowe bez otwierania terminala.
docker run converter
Wklej dowolne polecenie docker run, a Dockge automatycznie przekonwertuje je na gotowy do użycia plik docker-compose.yaml.
Pamięć stosu oparta na plikach
Wszystkie pliki Compose są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i kontrola wersji są proste.
Lekki ślad
Minimalne zużycie zasobów pozostawia procesor i pamięć dostępne dla aplikacji, którymi faktycznie zarządzasz.
Dlaczego warto uruchomić Dockge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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