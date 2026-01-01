Dockge to skoncentrowany, samodzielnie hostowany menedżer stosów Docker Compose, stworzony przez twórcę Uptime Kuma. Zamiast próbować zarządzać każdym prymitywem Dockera, robi jedną rzecz dobrze: pozwala tworzyć, edytować, uruchamiać, zatrzymywać i usuwać stosy Compose za pośrednictwem szybkiego, reaktywnego interfejsu internetowego. Wbudowany edytor YAML oferuje podświetlanie składni i walidację w czasie rzeczywistym, a istniejące polecenia docker run można przekonwertować na format Compose w kilka sekund.

Przechowywanie stosów jako zwykłych plików na dysku oznacza, że Dockge naturalnie pasuje do każdego przepływu pracy związanego z tworzeniem kopii zapasowych lub kontrolą wersji. Samodzielne hostowanie utrzymuje konfigurację Twojej infrastruktury w prywatności i zapewnia Ci trwały interfejs zarządzania, który jest zawsze dostępny, nawet gdy jesteś z dala od terminala.