Wdróż DokuWiki jednym kliknięciem.
Prosta, działająca bez bazy danych platforma wiki do dokumentacji technicznej i baz wiedzy zespołowej.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z DokuWiki
DokuWiki to lekka, zgodna ze standardami wiki, która przechowuje całą zawartość w zwykłych plikach tekstowych, a nie w bazie danych. Ta oparta na plikach konstrukcja sprawia, że konfiguracja jest minimalna i sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest trywialnie proste — wystarczy skopiować pliki. Pomimo swojej prostoty, DokuWiki zapewnia w pełni funkcjonalne środowisko edycji, hierarchiczną organizację przestrzeni nazw, szczegółowe kontrole dostępu oraz rozbudowany ekosystem wtyczek, który może rozszerzyć funkcjonalność bez zwiększania złożoności infrastruktury.
Samodzielne hostowanie DokuWiki na Twoim VPS sprawia, że Twoja dokumentacja jest prywatna i dostępna wyłącznie na Twoich warunkach. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych zewnętrznych zależności od usług i żadne dane nie opuszczają Twojej infrastruktury — co czyni ją niezawodnym, długoterminowym wyborem dla wewnętrznych wiki, podręczników technicznych i baz wiedzy zespołów dowolnej wielkości.
Główne cechy DokuWiki
Nie jest wymagana baza danych
Cała zawartość jest przechowywana jako pliki tekstowe, eliminując narzut związany z konfiguracją i utrzymaniem bazy danych, powszechny w innych platformach wiki.
Wbudowana kontrola wersji
Każda edycja jest śledzona z pełnym podglądem różnic i cofnięciem jednym kliknięciem, więc żadna zmiana treści nigdy nie zostanie bezpowrotnie utracona.
Elastyczna kontrola dostępu
Grupy użytkowników i uprawnienia na poziomie strony pozwalają Ci ograniczyć lub otworzyć sekcje wiki dokładnie dla właściwej grupy odbiorców.
Bogaty ekosystem wtyczek
Setki wtyczek społeczności dodają funkcje, takie jak podświetlanie składni, diagramy, listy zadań i integracje, bez dotykania podstawowego kodu.
Łatwe kopie zapasowe
Ponieważ zawartość to zwykłe pliki, tworzenie kopii zapasowej całej wiki jest tak proste, jak skopiowanie jednego katalogu lub włączenie jej do dowolnej strategii tworzenia kopii zapasowych opartej na plikach.
Dlaczego warto uruchomić DokuWiki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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