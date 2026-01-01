DokuWiki to lekka, zgodna ze standardami wiki, która przechowuje całą zawartość w zwykłych plikach tekstowych, a nie w bazie danych. Ta oparta na plikach konstrukcja sprawia, że konfiguracja jest minimalna i sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest trywialnie proste — wystarczy skopiować pliki. Pomimo swojej prostoty, DokuWiki zapewnia w pełni funkcjonalne środowisko edycji, hierarchiczną organizację przestrzeni nazw, szczegółowe kontrole dostępu oraz rozbudowany ekosystem wtyczek, który może rozszerzyć funkcjonalność bez zwiększania złożoności infrastruktury.

Samodzielne hostowanie DokuWiki na Twoim VPS sprawia, że Twoja dokumentacja jest prywatna i dostępna wyłącznie na Twoich warunkach. Nie ma opłat za użytkownika, żadnych zewnętrznych zależności od usług i żadne dane nie opuszczają Twojej infrastruktury — co czyni ją niezawodnym, długoterminowym wyborem dla wewnętrznych wiki, podręczników technicznych i baz wiedzy zespołów dowolnej wielkości.