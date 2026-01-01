Wdróż Open Monograph Press w instalacji jednym kliknięciem.
Platforma open source do zarządzania procesem redakcyjnym książek naukowych, monografii i tomów redagowanych.
Wybierz plan VPS dla Open Monograph Press
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) to bezpłatna platforma wydawnicza o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Public Knowledge Project dla wydawnictw uniwersyteckich, towarzystw naukowych i niezależnych wydawców akademickich. Zarządza całym procesem redakcyjnym dla książek — od zgłoszenia i wewnętrznej recenzji, poprzez redakcję, produkcję i publikację w katalogu online — w jednym zintegrowanym narzędziu.
Samodzielne hostowanie OMP na Twoim własnym serwerze VPS pozwala zachować manuskrypty, tożsamości recenzentów, umowy i analitykę czytelników pod Twoją bezpośrednią kontrolą, zamiast korzystać z usług zewnętrznego wydawcy. Ten szablon zawiera bazę danych MariaDB do niezawodnego przechowywania metadanych i kieruje ruch przez preinstalowany serwer proxy Traefik, dzięki czemu Twoje wydawnictwo jest dostępne przez HTTPS natychmiast po zakończeniu wdrożenia.
Główne cechy Open Monograph Press
Przepływ pracy redakcyjnej
Przenieś każde zgłoszenie przez etapy zgłoszenia, wewnętrznej recenzji, zewnętrznej recenzji, korekty i produkcji z przypisaniem zadań opartym na rolach.
Serie i katalogi
Uporządkuj tytuły w serie książek, kategorie i publiczny katalog, aby czytelnicy mogli przeglądać Twoje wydawnictwo według tematu, autora lub serii.
Wiele formatów na książkę
Sprzedawaj lub rozpowszechniaj każdą monografię w kilku formatach — PDF, EPUB, HTML, w twardej oprawie, w miękkiej oprawie — z jednego wpisu w katalogu z bogatymi metadanymi.
Metadane ONIX i DOI
Generuj rekordy ONIX i rejestruj DOI, aby Twoje monografie były wykrywalne w katalogach bibliotecznych, wyszukiwarkach i indeksach akademickich.
Wielojęzyczna prasa
Uruchom prasę w wielu językach ze zlokalizowanym interfejsem, polami metadanych i stronami dla czytelników z jednej instalacji.
Open source i samodzielnie hostowany
Zbudowany i utrzymywany przez Public Knowledge Project, OMP jest w pełni otwartym oprogramowaniem, bez opłat za tytuł ani uzależnienia od dostawcy.
Dlaczego warto uruchomić Open Monograph Press na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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