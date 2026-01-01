Open Monograph Press (OMP) to bezpłatna platforma wydawnicza o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Public Knowledge Project dla wydawnictw uniwersyteckich, towarzystw naukowych i niezależnych wydawców akademickich. Zarządza całym procesem redakcyjnym dla książek — od zgłoszenia i wewnętrznej recenzji, poprzez redakcję, produkcję i publikację w katalogu online — w jednym zintegrowanym narzędziu.

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