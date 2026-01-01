Do 69% zniżki na Open Monograph Press

Wdróż Open Monograph Press w instalacji jednym kliknięciem.

Platforma open source do zarządzania procesem redakcyjnym książek naukowych, monografii i tomów redagowanych.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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KVM 1
74,99
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
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4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
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4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Open Monograph Press

Open Monograph Press (OMP) to bezpłatna platforma wydawnicza o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Public Knowledge Project dla wydawnictw uniwersyteckich, towarzystw naukowych i niezależnych wydawców akademickich. Zarządza całym procesem redakcyjnym dla książek — od zgłoszenia i wewnętrznej recenzji, poprzez redakcję, produkcję i publikację w katalogu online — w jednym zintegrowanym narzędziu.

Samodzielne hostowanie OMP na Twoim własnym serwerze VPS pozwala zachować manuskrypty, tożsamości recenzentów, umowy i analitykę czytelników pod Twoją bezpośrednią kontrolą, zamiast korzystać z usług zewnętrznego wydawcy. Ten szablon zawiera bazę danych MariaDB do niezawodnego przechowywania metadanych i kieruje ruch przez preinstalowany serwer proxy Traefik, dzięki czemu Twoje wydawnictwo jest dostępne przez HTTPS natychmiast po zakończeniu wdrożenia.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Open Monograph Press

Przepływ pracy redakcyjnej

Przenieś każde zgłoszenie przez etapy zgłoszenia, wewnętrznej recenzji, zewnętrznej recenzji, korekty i produkcji z przypisaniem zadań opartym na rolach.

Serie i katalogi

Uporządkuj tytuły w serie książek, kategorie i publiczny katalog, aby czytelnicy mogli przeglądać Twoje wydawnictwo według tematu, autora lub serii.

Wiele formatów na książkę

Sprzedawaj lub rozpowszechniaj każdą monografię w kilku formatach — PDF, EPUB, HTML, w twardej oprawie, w miękkiej oprawie — z jednego wpisu w katalogu z bogatymi metadanymi.

Metadane ONIX i DOI

Generuj rekordy ONIX i rejestruj DOI, aby Twoje monografie były wykrywalne w katalogach bibliotecznych, wyszukiwarkach i indeksach akademickich.

Wielojęzyczna prasa

Uruchom prasę w wielu językach ze zlokalizowanym interfejsem, polami metadanych i stronami dla czytelników z jednej instalacji.

Open source i samodzielnie hostowany

Zbudowany i utrzymywany przez Public Knowledge Project, OMP jest w pełni otwartym oprogramowaniem, bez opłat za tytuł ani uzależnienia od dostawcy.

Dlaczego warto uruchomić Open Monograph Press na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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