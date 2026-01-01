New API to bramka LLM typu open source, która zapewnia pojedynczy punkt dostępu dla OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i dziesiątek innych dostawców AI. Centralizuje zarządzanie kluczami API, narzuca limity użycia, śledzi koszty na użytkownika lub zespół oraz umożliwia przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia między dostawcami — wszystko za pośrednictwem panelu internetowego.

Samodzielne hostowanie New API na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane uwierzytelniające AI i dane użycia pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty za bramkę naliczane za każde żądanie i daje Ci elastyczność dodawania lub zmiany dostawców bez modyfikowania kodu aplikacji.