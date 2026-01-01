Wdróż Nowe API jednym kliknięciem.
Ujednolicona brama LLM do zarządzania wieloma dostawcami AI ze śledzeniem użycia, kontrolą dostępu i równoważeniem obciążenia.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z New API
New API to bramka LLM typu open source, która zapewnia pojedynczy punkt dostępu dla OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i dziesiątek innych dostawców AI. Centralizuje zarządzanie kluczami API, narzuca limity użycia, śledzi koszty na użytkownika lub zespół oraz umożliwia przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia między dostawcami — wszystko za pośrednictwem panelu internetowego.
Samodzielne hostowanie New API na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane uwierzytelniające AI i dane użycia pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty za bramkę naliczane za każde żądanie i daje Ci elastyczność dodawania lub zmiany dostawców bez modyfikowania kodu aplikacji.
Główne cechy New API
Ujednolicona Brama Dostawcy
Kieruj żądania do OpenAI, Claude, Gemini i innych LLM-ów przez jeden punkt końcowy, zmieniając dostawców bez zmiany kodu Twojej aplikacji.
Śledzenie użycia i limity
Monitoruj zużycie tokenów i koszty na użytkownika, zespół lub projekt, i ustawiaj sztywne limity, aby zapobiec nieoczekiwanym wydatkom na AI w Twojej organizacji.
Równoważenie obciążenia i przełączanie awaryjne
Rozdzielaj żądania między wiele kanałów dostawców i automatycznie przełączaj się na alternatywne rozwiązania, gdy dostawca jest niedostępny, maksymalizując czas dostępności.
Kontrola dostępu oparta na tokenach
Wydawaj tokeny API zespołom i aplikacjom bez ujawniania rzeczywistych danych uwierzytelniających dostawcy, utrzymując tajne dane scentralizowane i możliwe do odwołania w dowolnym momencie.
Pulpit nawigacyjny
Administruj kanałami, użytkownikami i limitami za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego z dziennikami użycia w czasie rzeczywistym i analizami zużycia.
Dlaczego warto uruchomić New API na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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