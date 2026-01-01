DOMjudge to dojrzały, otwarty system automatycznego sędziowania do prowadzenia konkursów programistycznych w stylu ICPC. Obsługuje regionalne i światowe finały ICPC, uniwersyteckie kursy programowania oraz konkursy online, zapewniając interfejs internetowy dla uczestników do przesyłania rozwiązań oraz dla sędziów i administratorów do zarządzania problemami, językami, zespołami i tablicami wyników na żywo.

Samodzielne hostowanie DOMjudge na własnym VPS pozwala zachować każde zgłoszenie, przypadek testowy i wynik sędziowania na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za uczestnika i bez limitów przesyłania narzuconych przez usługę hostingową. Serwer jest w pełni funkcjonalny samodzielnie do konfigurowania konkursów, problemów i zespołów, natomiast sędziowanie języków kompilowanych jest wykonywane przez oddzielne, izolowane procesy robocze judgehost, które możesz później podłączyć.