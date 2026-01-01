Wdróż DOMjudge jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy automatyczny sędzia konkursów programistycznych używany do zawodów w stylu ICPC z możliwością przesyłania rozwiązań, tablicami wyników i zarządzaniem zespołami.
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Co możesz zbudować z DOMjudge
DOMjudge to dojrzały, otwarty system automatycznego sędziowania do prowadzenia konkursów programistycznych w stylu ICPC. Obsługuje regionalne i światowe finały ICPC, uniwersyteckie kursy programowania oraz konkursy online, zapewniając interfejs internetowy dla uczestników do przesyłania rozwiązań oraz dla sędziów i administratorów do zarządzania problemami, językami, zespołami i tablicami wyników na żywo.
Samodzielne hostowanie DOMjudge na własnym VPS pozwala zachować każde zgłoszenie, przypadek testowy i wynik sędziowania na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za uczestnika i bez limitów przesyłania narzuconych przez usługę hostingową. Serwer jest w pełni funkcjonalny samodzielnie do konfigurowania konkursów, problemów i zespołów, natomiast sędziowanie języków kompilowanych jest wykonywane przez oddzielne, izolowane procesy robocze judgehost, które możesz później podłączyć.
Główne cechy DOMjudge
Sędziowanie w stylu ICPC
Implementuje zasady stosowane w Międzynarodowym Akademickim Konkursie Programistycznym ICPC, w tym czas karny, zamrażanie tabeli wyników oraz kategorie werdyktów, takie jak Błędna Odpowiedź, Limit Czasu i Błąd Wykonania.
Tablice wyników na żywo
Tablice wyników publiczności i jury aktualizują się w czasie rzeczywistym w miarę napływania zgłoszeń, z konfigurowalnym zamrożeniem pod koniec konkursu dla dramatycznych zakończeń.
Zarządzanie zespołem i konkursem
Administracyjny interfejs webowy do zarządzania konkursami, zespołami, użytkownikami, przynależnościami, problemami, językami i wyjaśnieniami w ramach wielu równoległych wydarzeń.
Hosty sędziowskie w piaskownicy
Oddzielnie wdrażalne procesy robocze judgehost kompilują i uruchamiają zgłoszenia w izolowanych piaskownicach opartych na cgroup z rygorystycznymi limitami procesora, pamięci i dysku.
REST API i CLP
Udokumentowane REST API plus integracja ze specyfikacją Contest API umożliwia podłączenie zewnętrznych tablic wyników, narzędzi do rozwiązywania i ekosystemu narzędzi ICPC.
Obsługa wielu języków
Dostarczany z obsługą oceniania dla C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go i wielu innych języków, z pełną konfiguracją kompilacji i uruchamiania dla każdego języka.
Dlaczego warto uruchomić DOMjudge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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