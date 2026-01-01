ThinkDashboard to minimalistyczny, samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny zakładek, zbudowany w Go i czystym JavaScript, dla osób, które chcą szybkiej strony startowej przeglądarki bez zbędnych elementów typowych pulpitów homelab. Zakładki są pogrupowane w kategorie, uporządkowane na wielu stronach i prezentowane za pomocą przejrzystego interfejsu tekstowego, który ładuje się natychmiast na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Każdej zakładce można przypisać skrót klawiaturowy, dzięki czemu otwarcie często odwiedzanego miejsca jest tak szybkie, jak naciśnięcie klawisza — bez myszy, bez rozwijanego menu wyszukiwania, bez rozszerzeń innych firm. Wszystkie dane znajdują się w plikach JSON na trwałym woluminie, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest trywialne i utrzymuje Twoją kolekcję zakładek w całości na Twoim własnym VPS, zamiast w hostowanej usłudze zakładek.