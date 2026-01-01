Wdróż ThinkDashboard jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany pulpit zakładek ze skrótami klawiaturowymi i minimalistycznym interfejsem tekstowym.
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Co możesz zbudować z ThinkDashboard
ThinkDashboard to minimalistyczny, samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny zakładek, zbudowany w Go i czystym JavaScript, dla osób, które chcą szybkiej strony startowej przeglądarki bez zbędnych elementów typowych pulpitów homelab. Zakładki są pogrupowane w kategorie, uporządkowane na wielu stronach i prezentowane za pomocą przejrzystego interfejsu tekstowego, który ładuje się natychmiast na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.
Każdej zakładce można przypisać skrót klawiaturowy, dzięki czemu otwarcie często odwiedzanego miejsca jest tak szybkie, jak naciśnięcie klawisza — bez myszy, bez rozwijanego menu wyszukiwania, bez rozszerzeń innych firm. Wszystkie dane znajdują się w plikach JSON na trwałym woluminie, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest trywialne i utrzymuje Twoją kolekcję zakładek w całości na Twoim własnym VPS, zamiast w hostowanej usłudze zakładek.
Główne cechy ThinkDashboard
Skróty klawiaturowe
Przypisz klawisz do dowolnej zakładki i otwórz ją natychmiast z pulpitu nawigacyjnego bez dotykania myszy.
Minimalistyczny tekst UI
Czysty interfejs tekstowy pozwala skupić się na Twoich linkach zamiast na widżetach, panelach pogodowych czy kafelkach usług.
Kategoryzowane zakładki
Organizuj linki w niestandardowe kategorie, rozmieszczone na wielu stronach panelu, dla wyraźnego rozdzielenia kontekstów.
Dostosowanie motywu
Przełączaj się między ciemnym a jasnym motywem lub twórz nieograniczone, niestandardowe warianty kolorystyczne bezpośrednio ze strony konfiguracji.
Przechowywanie plików JSON
Wszystkie zakładki, strony i ustawienia są przechowywane jako zwykłe pliki JSON na trwałym woluminie dla łatwych kopii zapasowych i kontroli wersji.
Responsywny design
Układ dostosowuje się do telefonów i tabletów, dzięki czemu Twoja strona startowa jest równie szybka w użyciu poza komputerem stacjonarnym.
Dlaczego warto uruchomić ThinkDashboard na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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