Wdróż DumbDo jednym kliknięciem.
Minimalistyczna, samodzielnie hostowana lista zadań z przechowywaniem danych w plikach, trybem ciemnym, obsługą PWA i opcjonalną ochroną PIN — bez potrzeby bazy danych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z DumbDo
DumbDo to celowo prosta aplikacja do zarządzania listą zadań od DumbWare.io, zbudowana na filozofii, że większość potrzeb związanych ze śledzeniem zadań nie wymaga bazy danych, systemu kont ani subskrypcji w chmurze. Zadania są przechowywane w pojedynczym pliku JSON, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych to kopiowanie jednego pliku, a migracje są trywialne.
Interfejs reaguje płynnie na dowolnym rozmiarze ekranu i automatycznie przełącza się między trybem ciemnym a jasnym. Opcjonalna ochrona kodem PIN (4-10 cyfr) zabezpiecza dostęp na współdzielonych serwerach. Obsługa Progressive Web App oznacza, że możesz zainstalować DumbDo na telefonie lub komputerze stacjonarnym i używać go offline. Samodzielne hostowanie na serwerze VPS utrzymuje Twoje dane zadań prywatnymi, dostępnymi z każdego urządzenia i wolnymi od zmian usług stron trzecich.
Główne cechy DumbDo
Nie jest wymagana baza danych
Przechowuje wszystkie zadania w jednym pliku JSON — nic do udostępniania, migrowania ani utrzymywania poza samym kontenerem.
Tryb ciemny i jasny
Automatycznie dostosowuje się do preferencji systemowego schematu kolorów, zapewniając komfortowe oglądanie w każdym środowisku i o każdej porze dnia.
Progresywna aplikacja webowa
Zainstaluj DumbDo na dowolnym urządzeniu, aby uzyskać dostęp z ekranu głównego i korzystać offline bez konieczności każdorazowego odwiedzania przeglądarki.
Opcjonalna ochrona PIN-em
Ustaw 4-10 cyfrowy kod PIN, aby ograniczyć dostęp na współdzielonych serwerach, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do interfejsu dla autoryzowanych użytkowników.
Dostosowywalny tytuł strony
Zmień nazwę instancji aplikacji, aby dopasować ją do osobistego brandingu lub rozróżnić wiele wdrożeń na tym samym VPS-ie.
Dlaczego warto uruchomić DumbDo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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