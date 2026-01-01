DumbDo to celowo prosta aplikacja do zarządzania listą zadań od DumbWare.io, zbudowana na filozofii, że większość potrzeb związanych ze śledzeniem zadań nie wymaga bazy danych, systemu kont ani subskrypcji w chmurze. Zadania są przechowywane w pojedynczym pliku JSON, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych to kopiowanie jednego pliku, a migracje są trywialne.

Interfejs reaguje płynnie na dowolnym rozmiarze ekranu i automatycznie przełącza się między trybem ciemnym a jasnym. Opcjonalna ochrona kodem PIN (4-10 cyfr) zabezpiecza dostęp na współdzielonych serwerach. Obsługa Progressive Web App oznacza, że możesz zainstalować DumbDo na telefonie lub komputerze stacjonarnym i używać go offline. Samodzielne hostowanie na serwerze VPS utrzymuje Twoje dane zadań prywatnymi, dostępnymi z każdego urządzenia i wolnymi od zmian usług stron trzecich.