Colanode to kompleksowe, otwarte środowisko pracy zespołowej, zbudowane wokół architektury local-first. Łączy w sobie czat zespołowy w czasie rzeczywistym, strony i wiki z rozbudowanym tekstem, konfigurowalne bazy danych z widokami tabeli, kanban i kalendarza oraz zarządzanie plikami — obejmując te same funkcje co Slack i Notion w jednym narzędziu, które w pełni kontrolujesz.

Każda zmiana jest najpierw zapisywana w lokalnej bazie danych SQLite, a następnie synchronizowana z serwerem w tle, dzięki czemu aplikacja pozostaje responsywna nawet przy niestabilnych połączeniach i działa w trybie offline. Równoczesne edycje stron i rekordów baz danych są łączone za pomocą CRDT opartych na Yjs, eliminując konflikty, gdy członkowie zespołu edytują jednocześnie. Samodzielne hostowanie (self-hosting) przechowuje każdą wiadomość, dokument i plik na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze bez opłat za użytkownika.