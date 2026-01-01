Wdróż Colanode jednym kliknięciem.
Lokalna, otwartoźródłowa alternatywa dla Slacka i Notion, łącząca czat, strony i bazy danych w jednym obszarze roboczym.
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Co możesz zbudować z Colanode
Colanode to kompleksowe, otwarte środowisko pracy zespołowej, zbudowane wokół architektury local-first. Łączy w sobie czat zespołowy w czasie rzeczywistym, strony i wiki z rozbudowanym tekstem, konfigurowalne bazy danych z widokami tabeli, kanban i kalendarza oraz zarządzanie plikami — obejmując te same funkcje co Slack i Notion w jednym narzędziu, które w pełni kontrolujesz.
Każda zmiana jest najpierw zapisywana w lokalnej bazie danych SQLite, a następnie synchronizowana z serwerem w tle, dzięki czemu aplikacja pozostaje responsywna nawet przy niestabilnych połączeniach i działa w trybie offline. Równoczesne edycje stron i rekordów baz danych są łączone za pomocą CRDT opartych na Yjs, eliminując konflikty, gdy członkowie zespołu edytują jednocześnie. Samodzielne hostowanie (self-hosting) przechowuje każdą wiadomość, dokument i plik na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze bez opłat za użytkownika.
Główne cechy Colanode
Synchronizacja z priorytetem lokalnym
Zmiany są najpierw zapisywane w lokalnej bazie danych SQLite i synchronizowane w tle, dzięki czemu aplikacja działa szybko w trybie offline i automatycznie odzyskuje połączenie, gdy serwer ponownie się połączy.
Czat zespołowy w czasie rzeczywistym
Trwałe kanały i wiadomości bezpośrednie utrzymują rozmowy zespołowe uporządkowane obok Twoich dokumentów i danych projektu w tej samej przestrzeni roboczej.
Strony z tekstem sformatowanym
Edytor oparty na blokach do dokumentów, wiki i notatek — podobny do Notion — z osadzonymi elementami, blokami kodu i zagnieżdżonymi hierarchiami stron dla uporządkowanej wiedzy.
Niestandardowe bazy danych
Strukturyzuj informacje za pomocą pól niestandardowych i przełączaj się między widokami tabeli, kanban i kalendarza, eliminując potrzebę oddzielnego narzędzia do śledzenia projektów lub arkusza kalkulacyjnego.
Bezkonfliktowe edytowanie
CRDTy obsługiwane przez Yjs pozwalają wielu osobom edytować tę samą stronę lub rekord jednocześnie, bez nadpisywania zmian ani wymagania ręcznego rozwiązywania konfliktów.
Dlaczego warto uruchomić Colanode na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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