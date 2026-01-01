Do 69% zniÅ¼ki na Redmine

Deploy Redmine in one click installation.

Flexible open-source project management and issue tracking platform with custom workflows, Gantt charts, and Git integration.

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast
BezpÅ‚atne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarzÄ…dzany przez AI
23,99zÅ‚/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniÄ™dzy
Deploy Redmine in one click installation.

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68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
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Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
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Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
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KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
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Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
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Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci
68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci

KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej

MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok
MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Redmine

Redmine is one of the most established open-source project management platforms, powering issue tracking and collaboration for thousands of organizations since 2006. Built with Ruby on Rails, it adapts to diverse methodologies â€” from agile development to traditional waterfall â€” through custom fields, issue types, statuses, and role-based permissions across unlimited projects.

Self-hosting Redmine eliminates per-user subscription fees and keeps your project history, wikis, attachments, and time tracking data entirely on your own infrastructure. This deployment pairs Redmine with a PostgreSQL backend for reliable, scalable data storage suitable for teams managing hundreds of concurrent issues and long-term project archives.

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Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy Redmine

Custom Workflows

Define your own issue statuses, transitions, and permissions per project type so Redmine matches your team's actual process rather than forcing a preset methodology.

Gantt Charts

Visualize project timelines, milestones, and task dependencies in interactive Gantt views for scheduling and progress tracking across multiple projects.

Time Tracking

Log hours against issues and generate detailed reports for client billing, sprint reviews, or resource allocation analysis.

Repository Integration

Browse Git, SVN, and Mercurial commits alongside related issues so code changes are traceable directly to the requirements that drove them.

Plugin Ecosystem

Hundreds of community plugins extend Redmine with agile boards, helpdesk features, billing integrations, and additional reporting capabilities.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Redmine na Hostinger

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Wybierz lokalizacjÄ™ serwera blisko odbiorcÃ³w, aby przyspieszyÄ‡ Å‚adowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce PÃ³Å‚nocnej, Europie, Azji i Ameryce PoÅ‚udniowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡

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