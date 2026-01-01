Wdróż TaskTrove jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany osobisty menedżer zadań z parsowaniem języka naturalnego, cyklicznymi zadaniami oraz widokami Kanban i kalendarza.
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Co możesz zbudować z TaskTrove
TaskTrove to lekka, samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami, która przechowuje wszystkie dane jako zwykłe pliki JSON — bez konieczności użycia bazy danych. Analizuje dane wejściowe w języku naturalnym pod kątem dat i godzin, obsługuje nieograniczoną liczbę podzadań i powtarzające się wzorce zadań, a także organizuje pracę w projekty z etykietami oznaczonymi kolorami. Wiele widoków — lista, tablica Kanban i kalendarz — pozwala pracować z zadaniami w dowolnym układzie, który pasuje do danej chwili.
W przeciwieństwie do chmurowych aplikacji do zarządzania zadaniami, które synchronizują dane za pośrednictwem serwerów stron trzecich, TaskTrove działa w całości na Twoim własnym VPS, bez śledzenia, analizy użytkowania i zewnętrznych zależności API. Dane zadań są przechowywane jako czytelne pliki JSON, które można tworzyć kopie zapasowe, przenosić lub sprawdzać za pomocą dowolnego edytora tekstu.
Główne cechy TaskTrove
Parsowanie języka naturalnego
Wpisz „jutro o 14.00” lub „w każdy piątek”, aby ustawić terminy i cykliczne harmonogramy bez użycia selektora daty.
Widoki Kanban i kalendarza
Przełączaj się między widokami listy, tablicy Kanban i kalendarza, aby pracować z Twoimi zadaniami w widoku, który najlepiej odpowiada Twojemu aktualnemu skupieniu.
Cykliczne wzorce zadań
Ustaw codzienne, tygodniowe, miesięczne lub w pełni niestandardowe reguły powtarzania, aby rutynowe zadania automatycznie planowały się ponownie bez ręcznego wprowadzania.
Organizacja projektu
Grupuj zadania w projekty z sekcjami, kolorowymi etykietami i nieograniczoną liczbą podzadań, aby złożona praca była uporządkowana i łatwa w nawigacji.
Pamięć masowa oparta na plikach
Wszystkie zadania są przechowywane jako zwykłe pliki JSON — łatwe do utworzenia kopii zapasowej, przeniesienia do innej instancji lub odczytania bezpośrednio bez narzędzia bazodanowego.
Dlaczego warto uruchomić TaskTrove na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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