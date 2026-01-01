TaskTrove to lekka, samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami, która przechowuje wszystkie dane jako zwykłe pliki JSON — bez konieczności użycia bazy danych. Analizuje dane wejściowe w języku naturalnym pod kątem dat i godzin, obsługuje nieograniczoną liczbę podzadań i powtarzające się wzorce zadań, a także organizuje pracę w projekty z etykietami oznaczonymi kolorami. Wiele widoków — lista, tablica Kanban i kalendarz — pozwala pracować z zadaniami w dowolnym układzie, który pasuje do danej chwili.

W przeciwieństwie do chmurowych aplikacji do zarządzania zadaniami, które synchronizują dane za pośrednictwem serwerów stron trzecich, TaskTrove działa w całości na Twoim własnym VPS, bez śledzenia, analizy użytkowania i zewnętrznych zależności API. Dane zadań są przechowywane jako czytelne pliki JSON, które można tworzyć kopie zapasowe, przenosić lub sprawdzać za pomocą dowolnego edytora tekstu.