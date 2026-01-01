tinyMediaManager to samodzielnie hostowany menedżer multimediów, który organizuje Twoje kolekcje filmów i seriali, pobierając bogate metadane, grafikę i oceny z TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv. Zmienia nazwy plików zgodnie z konfigurowalnymi szablonami, generuje pliki NFO kompatybilne z Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal oraz automatycznie obsługuje złożone struktury wielopłytowe i wieloodcinkowe.

Wdrożony jako graficzne środowisko pulpitu dostępne przez noVNC, działa w całości w Twojej przeglądarce na porcie 4000 bez żadnego oprogramowania klienckiego. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że cała Twoja biblioteka multimediów może być organizowana i utrzymywana zdalnie, a wszystkie metadane przechowywane lokalnie pod Twoją kontrolą.