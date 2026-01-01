Wdróż tinyMediaManager jednym kliknięciem.
Menedżer multimediów dla wielu platform do organizowania filmów i seriali telewizyjnych, pobierania metadanych i generowania plików NFO dla centrów multimedialnych.
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Co możesz zbudować z tinyMediaManager
tinyMediaManager to samodzielnie hostowany menedżer multimediów, który organizuje Twoje kolekcje filmów i seriali, pobierając bogate metadane, grafikę i oceny z TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv. Zmienia nazwy plików zgodnie z konfigurowalnymi szablonami, generuje pliki NFO kompatybilne z Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal oraz automatycznie obsługuje złożone struktury wielopłytowe i wieloodcinkowe.
Wdrożony jako graficzne środowisko pulpitu dostępne przez noVNC, działa w całości w Twojej przeglądarce na porcie 4000 bez żadnego oprogramowania klienckiego. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że cała Twoja biblioteka multimediów może być organizowana i utrzymywana zdalnie, a wszystkie metadane przechowywane lokalnie pod Twoją kontrolą.
Główne cechy tinyMediaManager
Pobieranie metadanych
Pobiera bogate metadane, grafiki, zwiastuny i oceny z TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv dla filmów i programów telewizyjnych.
Generowanie pliku NFO
Tworzy pliki NFO w formacie oczekiwanym przez Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal, utrzymując Twoje centrum multimedialne zawsze zsynchronizowane.
Automatyczna zmiana nazwy pliku
Zmienia nazwy i reorganizuje Twoje pliki i foldery multimedialne zgodnie z w pełni konfigurowalnymi szablonami na podstawie pobranych metadanych.
Wsparcie programów telewizyjnych
Wykrywa i organizuje wielosezonowe, wieloodcinkowe struktury, w tym odcinki specjalne, podzielone odcinki i alternatywne konwencje nazewnictwa.
Pulpit przeglądarkowy
Działa jako pełne środowisko pulpitu dostępne przez noVNC w dowolnej przeglądarce — nie wymaga klienta VNC ani lokalnej instalacji.
Dlaczego warto uruchomić tinyMediaManager na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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