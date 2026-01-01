Sure to utrzymywana przez społeczność aplikacja open-source do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem, zaprojektowana dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi finansowymi. Śledzi konta bankowe, inwestycje i pożyczki, rejestruje i kategoryzuje transakcje, monitoruje wartość netto w czasie i obsługuje gospodarstwa domowe z wieloma użytkownikami — wszystko przechowywane w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.

W przeciwieństwie do hostowanych narzędzi finansowych, Sure działa w całości na Twoim serwerze, bez subskrypcji SaaS, bez udostępniania danych stronom trzecim i bez ryzyka zaprzestania świadczenia usług. Opcjonalna integracja z OpenAI dodaje kategoryzację transakcji opartą na AI i zapytania finansowe w języku naturalnym. Worker Sidekiq w tle obsługuje zaplanowane importy i powiadomienia, podczas gdy główna aplikacja obsługuje interaktywny pulpit nawigacyjny.