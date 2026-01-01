Wdróż Sure jednym kliknięciem instalacji.
Samodzielnie hostowana aplikacja do finansów osobistych do śledzenia wartości netto, kont, transakcji i inwestycji z pełną własnością danych.
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Co możesz zbudować z Sure
Sure to utrzymywana przez społeczność aplikacja open-source do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem, zaprojektowana dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi finansowymi. Śledzi konta bankowe, inwestycje i pożyczki, rejestruje i kategoryzuje transakcje, monitoruje wartość netto w czasie i obsługuje gospodarstwa domowe z wieloma użytkownikami — wszystko przechowywane w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.
W przeciwieństwie do hostowanych narzędzi finansowych, Sure działa w całości na Twoim serwerze, bez subskrypcji SaaS, bez udostępniania danych stronom trzecim i bez ryzyka zaprzestania świadczenia usług. Opcjonalna integracja z OpenAI dodaje kategoryzację transakcji opartą na AI i zapytania finansowe w języku naturalnym. Worker Sidekiq w tle obsługuje zaplanowane importy i powiadomienia, podczas gdy główna aplikacja obsługuje interaktywny pulpit nawigacyjny.
Główne cechy Sure
Panel nawigacyjny wartości netto
Agreguj wszystkie salda kont w jeden widok wartości netto, który aktualizuje się w miarę rejestrowania transakcji, dając jasny obraz całkowitej kondycji finansowej.
Zarządzanie kontem
Śledź konta czekowe, oszczędnościowe, karty kredytowe, pożyczki i konta inwestycyjne z jednego interfejsu, z pełną historią transakcji dla każdego z nich.
Kategoryzacja transakcji
Importuj, organizuj i kategoryzuj transakcje za pomocą automatyzacji opartej na regułach i ręcznych nadpisań, aby tworzyć dokładne raporty wydatków.
Śledzenie portfela inwestycyjnego
Monitoruj posiadane akcje i wyniki portfela, korzystając z danych cenowych na żywo pobieranych z Yahoo Finance lub Twelve Data według konfigurowalnego harmonogramu.
Asystent Finansowy AI
Opcjonalna integracja z OpenAI umożliwia zapytania w języku naturalnym dotyczące wzorców wydatków i automatyczną kategoryzację zaimportowanych transakcji.
Gospodarstwa domowe wielu użytkowników
Zapraszaj członków gospodarstwa domowego z ich własnymi kontami, jednocześnie dzieląc budżety i cele finansowe w ramach tej samej samodzielnie hostowanej instancji.
Dlaczego warto uruchomić Sure na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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