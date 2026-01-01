Wdróż Unleash jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania flagami funkcji open source, umożliwiająca bezpieczne i stopniowe wdrażanie funkcji w dowolnym stosie technologicznym.
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Co możesz zbudować z Unleash
Unleash to platforma do zarządzania funkcjami open-source klasy korporacyjnej, której zaufały zespoły z ponad 1000 organizacji. Oddziela wdrażanie kodu od aktywacji funkcji — wdrażaj na produkcję w dowolnym momencie i selektywnie włączaj funkcje dla określonych użytkowników, stopniowego wdrażania lub środowisk za pośrednictwem panelu sterowania w przeglądarce, bez ponownego wdrażania.
Samodzielne hostowanie Unleash przechowuje wszystkie konfiguracje flag i dane dotyczące targetowania użytkowników w Twojej własnej infrastrukturze. Dzięki ponad 15 oficjalnym SDK obejmującym każdy główny język i framework, cała Twoja organizacja inżynierska może przyjąć flagi funkcji z konsekwentnym przepływem pracy — od testów A/B i wydań kanarkowych po awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa.
Główne cechy Unleash
Stopniowe wdrażanie
Udostępniaj funkcje konfigurowalnemu procentowi użytkowników i stopniowo zwiększaj zasięg, wykrywając problemy, zanim dotkną wszystkich.
15+ oficjalnych SDKs
Natywne SDK dla Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android i innych zapewniają szybką i lokalną ocenę flag.
Targetowanie środowiska
Utrzymuj niezależne stany flag dla każdego środowiska — deweloperskiego, testowego, produkcyjnego — z jednego panelu sterowania bez duplikowania konfiguracji.
Strategie aktywacji
Celuj według identyfikatora użytkownika, zakresu adresów IP, nazwy hosta lub niestandardowych pól kontekstowych, aby precyzyjnie kontrolować, kto widzi każdą funkcję.
Pełny dziennik audytu
Każda zmiana flagi jest rejestrowana wraz z autorem i sygnaturą czasową, dając Ci pełną historię do debugowania i zgodności.
Dlaczego warto uruchomić Unleash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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