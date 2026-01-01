Unleash to platforma do zarządzania funkcjami open-source klasy korporacyjnej, której zaufały zespoły z ponad 1000 organizacji. Oddziela wdrażanie kodu od aktywacji funkcji — wdrażaj na produkcję w dowolnym momencie i selektywnie włączaj funkcje dla określonych użytkowników, stopniowego wdrażania lub środowisk za pośrednictwem panelu sterowania w przeglądarce, bez ponownego wdrażania.

Samodzielne hostowanie Unleash przechowuje wszystkie konfiguracje flag i dane dotyczące targetowania użytkowników w Twojej własnej infrastrukturze. Dzięki ponad 15 oficjalnym SDK obejmującym każdy główny język i framework, cała Twoja organizacja inżynierska może przyjąć flagi funkcji z konsekwentnym przepływem pracy — od testów A/B i wydań kanarkowych po awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa.