Chibisafe to samodzielnie hostowana przechowalnia plików napisana w TypeScript, która sprawia, że udostępnianie plików jest bezproblemowe. Przesyłaj wszystko — zdjęcia, filmy, dokumenty, fragmenty kodu — i otrzymuj natychmiastowy link do udostępnienia. Przesyłanie w kawałkach zapewnia niezawodne przesyłanie dużych plików nawet przy wolniejszych połączeniach, podczas gdy przejrzysta galeria w układzie masonry pozwala wizualnie przeglądać Twoje multimedia.

W przeciwieństwie do hostowanych usług udostępniania plików, samodzielne hostowanie Chibisafe daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem, zasadami dostępu i zarządzaniem użytkownikami. Uruchom go w trybie publicznym dla otwartych przesyłań, w trybie kont użytkowników dla zarejestrowanych użytkowników lub w trybie tylko dla zaproszonych dla prywatnych zespołów — wszystko konfigurowalne z wbudowanego panelu administracyjnego bez dotykania plików konfiguracyjnych.