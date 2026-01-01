Wdróż Chibisafe jednym kliknięciem.
Błyskawicznie szybki skarbiec plików open source do przesyłania, udostępniania i zarządzania plikami, zdjęciami i dokumentami za pomocą udostępnianych linków.
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Co możesz zbudować z Chibisafe
Chibisafe to samodzielnie hostowana przechowalnia plików napisana w TypeScript, która sprawia, że udostępnianie plików jest bezproblemowe. Przesyłaj wszystko — zdjęcia, filmy, dokumenty, fragmenty kodu — i otrzymuj natychmiastowy link do udostępnienia. Przesyłanie w kawałkach zapewnia niezawodne przesyłanie dużych plików nawet przy wolniejszych połączeniach, podczas gdy przejrzysta galeria w układzie masonry pozwala wizualnie przeglądać Twoje multimedia.
W przeciwieństwie do hostowanych usług udostępniania plików, samodzielne hostowanie Chibisafe daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem, zasadami dostępu i zarządzaniem użytkownikami. Uruchom go w trybie publicznym dla otwartych przesyłań, w trybie kont użytkowników dla zarejestrowanych użytkowników lub w trybie tylko dla zaproszonych dla prywatnych zespołów — wszystko konfigurowalne z wbudowanego panelu administracyjnego bez dotykania plików konfiguracyjnych.
Główne cechy Chibisafe
Fragmentowane przesyłanie plików
Automatycznie dzieli duże pliki na fragmenty, aby zapewnić niezawodne transfery nawet przy niestabilnych połączeniach, bez praktycznego limitu rozmiaru pliku.
Albumy i Galerie
Organizuj przesłane pliki w albumy z udostępnianymi linkami do galerii, aby dystrybuować kolekcje zdjęć lub pakiety dokumentów pod jednym adresem URL.
Wbudowany skracacz URL
Skróć dowolny zewnętrzny adres URL obok hostingu plików, konsolidując wszystkie Twoje potrzeby udostępniania w jedną, samodzielnie hostowaną usługę.
ShareX i Wsparcie iOS
Wbudowana konfiguracja ShareX i skrót iOS umożliwiają przesyłanie zrzutów ekranu i plików z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego w kilka sekund.
Elastyczna kontrola dostępu
Przełączaj się między trybem publicznym, kontami użytkowników lub trybem tylko na zaproszenie, aby precyzyjnie kontrolować, kto może przesyłać pliki do Twojej instancji.
Dlaczego warto uruchomić Chibisafe na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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