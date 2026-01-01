Do 69% zniżki na Chibisafe

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Błyskawicznie szybki skarbiec plików open source do przesyłania, udostępniania i zarządzania plikami, zdjęciami i dokumentami za pomocą udostępnianych linków.

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32 TB przepustowości
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KVM 1
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23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Chibisafe

Chibisafe to samodzielnie hostowana przechowalnia plików napisana w TypeScript, która sprawia, że udostępnianie plików jest bezproblemowe. Przesyłaj wszystko — zdjęcia, filmy, dokumenty, fragmenty kodu — i otrzymuj natychmiastowy link do udostępnienia. Przesyłanie w kawałkach zapewnia niezawodne przesyłanie dużych plików nawet przy wolniejszych połączeniach, podczas gdy przejrzysta galeria w układzie masonry pozwala wizualnie przeglądać Twoje multimedia.

W przeciwieństwie do hostowanych usług udostępniania plików, samodzielne hostowanie Chibisafe daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem, zasadami dostępu i zarządzaniem użytkownikami. Uruchom go w trybie publicznym dla otwartych przesyłań, w trybie kont użytkowników dla zarejestrowanych użytkowników lub w trybie tylko dla zaproszonych dla prywatnych zespołów — wszystko konfigurowalne z wbudowanego panelu administracyjnego bez dotykania plików konfiguracyjnych.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Chibisafe

Fragmentowane przesyłanie plików

Automatycznie dzieli duże pliki na fragmenty, aby zapewnić niezawodne transfery nawet przy niestabilnych połączeniach, bez praktycznego limitu rozmiaru pliku.

Albumy i Galerie

Organizuj przesłane pliki w albumy z udostępnianymi linkami do galerii, aby dystrybuować kolekcje zdjęć lub pakiety dokumentów pod jednym adresem URL.

Wbudowany skracacz URL

Skróć dowolny zewnętrzny adres URL obok hostingu plików, konsolidując wszystkie Twoje potrzeby udostępniania w jedną, samodzielnie hostowaną usługę.

ShareX i Wsparcie iOS

Wbudowana konfiguracja ShareX i skrót iOS umożliwiają przesyłanie zrzutów ekranu i plików z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego w kilka sekund.

Elastyczna kontrola dostępu

Przełączaj się między trybem publicznym, kontami użytkowników lub trybem tylko na zaproszenie, aby precyzyjnie kontrolować, kto może przesyłać pliki do Twojej instancji.

Dlaczego warto uruchomić Chibisafe na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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