Wdróż EMQX jednym kliknięciem.
Wysokowydajny broker MQTT open source dla IoT i wiadomości w czasie rzeczywistym z wbudowanym panelem zarządzania przez przeglądarkę.
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Co możesz zbudować z EMQX
EMQX to wysoce skalowalny, open-source'owy broker wiadomości MQTT zaprojektowany dla IoT, automatyki przemysłowej i strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Obsługuje miliony jednoczesnych połączeń MQTT z opóźnieniem poniżej milisekundy i obsługuje MQTT 3.1, 3.1.1 oraz 5.0 wraz z MQTT przez WebSockets. Wbudowany silnik reguł pozwala przetwarzać, kierować i transformować wiadomości z urządzeń bez pisania kodu backendu, łącząc się bezpośrednio z bazami danych, usługami chmurowymi i punktami końcowymi HTTP.
Dołączony panel webowy zapewnia kompleksowy interfejs zarządzania do monitorowania stanu klastra, statystyk połączeń, drzew subskrypcji i przepływów silnika reguł w czasie rzeczywistym. Samodzielne hostowanie EMQX na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wiadomości IoT — bez opłat za wiadomości w chmurze, bez blokady dostawcy i z pełną widocznością warstwy komunikacji Twoich urządzeń.
Główne cechy EMQX
Wsparcie MQTT 5.0
Pełna implementacja MQTT 5.0 obejmująca wygaśnięcie sesji, wygaśnięcie wiadomości, kody przyczyn, współdzielone subskrypcje oraz wzorce żądanie/odpowiedź dla nowoczesnych aplikacji IoT.
Wbudowany silnik reguł
Przetwarzaj, filtruj i kieruj wiadomości z urządzeń, używając reguł podobnych do SQL, które przekazują dane do baz danych, Kafka, webhooków HTTP lub innych brokerów MQTT, bez niestandardowego kodu.
MQTT przez WebSockets
Połącz przeglądarki internetowe i klientów JavaScript bezpośrednio z EMQX za pośrednictwem bezpiecznych połączeń WebSocket, umożliwiając tworzenie pulpitów nawigacyjnych IoT w czasie rzeczywistym bez oddzielnego mostka.
Panel zarządzania stroną internetową
Monitoruj liczbę połączeń, drzewa subskrypcji, szybkość wiadomości oraz wydajność silnika reguł w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wbudowanego interfejsu administracyjnego.
Wysoka współbieżność
EMQX obsługuje miliony równoczesnych połączeń urządzeń na pojedynczym węźle, dzięki czemu nadaje się do wszystkiego, od małych konfiguracji automatyki domowej po wielkoskalowe wdrożenia przemysłowe.
Dlaczego warto uruchomić EMQX na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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