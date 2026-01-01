EMQX to wysoce skalowalny, open-source'owy broker wiadomości MQTT zaprojektowany dla IoT, automatyki przemysłowej i strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Obsługuje miliony jednoczesnych połączeń MQTT z opóźnieniem poniżej milisekundy i obsługuje MQTT 3.1, 3.1.1 oraz 5.0 wraz z MQTT przez WebSockets. Wbudowany silnik reguł pozwala przetwarzać, kierować i transformować wiadomości z urządzeń bez pisania kodu backendu, łącząc się bezpośrednio z bazami danych, usługami chmurowymi i punktami końcowymi HTTP.

Dołączony panel webowy zapewnia kompleksowy interfejs zarządzania do monitorowania stanu klastra, statystyk połączeń, drzew subskrypcji i przepływów silnika reguł w czasie rzeczywistym. Samodzielne hostowanie EMQX na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wiadomości IoT — bez opłat za wiadomości w chmurze, bez blokady dostawcy i z pełną widocznością warstwy komunikacji Twoich urządzeń.