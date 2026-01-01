Grafana Pyroscope to otwartoźródłowa baza danych do ciągłego profilowania, zbudowana do przechowywania i odpytywania danych profilowania z aplikacji produkcyjnych na dużą skalę. W przeciwieństwie do jednorazowych profilerów, których używasz podczas incydentów, Pyroscope nieprzerwanie pobiera profile ze źródeł Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF i OpenTelemetry, dzięki czemu możesz porównywać wykresy płomieniowe w różnych wdrożeniach, regionach lub według dowolnej niestandardowej etykiety.

Samodzielne hostowanie Pyroscope na Twoim VPS chroni wrażliwe dane profilowania (często zawierające nazwy funkcji, ścieżki plików i ślady stosu z Twojego kodu) przed usługami stron trzecich, jednocześnie pozwalając Ci dostosować retencję i przechowywanie do Twojego obciążenia. Dołączony tryb pojedynczego pliku binarnego uruchamia komponenty dystrybutora, ingestora, zapytania i kompaktora w jednym kontenerze z lokalnym magazynem plików — bez konieczności użycia Kubernetes, pamięci obiektowej lub zewnętrznych zależności.