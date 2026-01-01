Wdróż Grafana Pyroscope jednym kliknięciem.
Zaplecze do ciągłego profilowania typu open-source, które pomaga debugować problemy z procesorem, pamięcią i opóźnieniami, aż do pojedynczej linii kodu.
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Co możesz zbudować z Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope to otwartoźródłowa baza danych do ciągłego profilowania, zbudowana do przechowywania i odpytywania danych profilowania z aplikacji produkcyjnych na dużą skalę. W przeciwieństwie do jednorazowych profilerów, których używasz podczas incydentów, Pyroscope nieprzerwanie pobiera profile ze źródeł Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF i OpenTelemetry, dzięki czemu możesz porównywać wykresy płomieniowe w różnych wdrożeniach, regionach lub według dowolnej niestandardowej etykiety.
Samodzielne hostowanie Pyroscope na Twoim VPS chroni wrażliwe dane profilowania (często zawierające nazwy funkcji, ścieżki plików i ślady stosu z Twojego kodu) przed usługami stron trzecich, jednocześnie pozwalając Ci dostosować retencję i przechowywanie do Twojego obciążenia. Dołączony tryb pojedynczego pliku binarnego uruchamia komponenty dystrybutora, ingestora, zapytania i kompaktora w jednym kontenerze z lokalnym magazynem plików — bez konieczności użycia Kubernetes, pamięci obiektowej lub zewnętrznych zależności.
Główne cechy Grafana Pyroscope
Ciągłe profilowanie
Pobieraj profile z działających usług przez całą dobę, zamiast czekać na incydent, dzięki czemu możesz porównać dowolne dwa punkty w czasie na wykresie płomieniowym.
Obsługa wielu języków
Natywne zestawy SDK dla Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust i .NET, a także automatyczna instrumentacja Grafana Alloy i eBPF do bezkodowego profilowania dowolnego pliku binarnego.
Kompatybilny z OpenTelemetry
Akceptuj profile za pośrednictwem protokołu OpenTelemetry i koreluj je z istniejącymi śladami, metrykami i logami bez zmiany potoku kolektora.
Porównania wykresów płomieniowych
Porównaj dwa wykresy płomieniowe obok siebie, aby natychmiast zobaczyć, które funkcje uległy regresji po wdrożeniu, słabo skalowały się pod obciążeniem lub poprawiły się po naprawie.
Filtrowanie oparte na etykietkach
Segmentuj profile według dowolnej etykiety — usługi, regionu, wersji, dzierżawcy lub niestandardowego wymiaru — aby wyizolować dokładne obciążenie powodujące regresję wydajności.
Pojedyncza pamięć binarna
Działa jako jeden kontener z domyślnym lokalnym magazynem plików, z opcjonalnymi backendami S3, GCS i Azure, gdy wyjdziesz poza możliwości pojedynczego węzła.
Dlaczego warto uruchomić Grafana Pyroscope na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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