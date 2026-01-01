Wdróż bewCloud jednym kliknięciem.
Lekka, samodzielnie hostowana platforma przechowywania w chmurze do osobistej synchronizacji plików, z obsługą CalDAV i CardDAV.
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Co możesz zbudować z bewCloud
bewCloud to lekka, otwartoźródłowa platforma do przechowywania w chmurze, zbudowana w oparciu o TypeScript i Deno. Zapewnia Ci osobiste przechowywanie plików i synchronizację między urządzeniami, wraz z wbudowaną kompatybilnością CalDAV i CardDAV dla kalendarzy i kontaktów — wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze.
W przeciwieństwie do cięższych pakietów chmurowych, bewCloud jest celowo minimalistyczny: szybki we wdrożeniu, łatwy w utrzymaniu i skupiony na podstawowych zastosowaniach dostępu do plików i synchronizacji danych osobowych. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje pliki, kalendarz i kontakty w prywatności i pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat abonamentowych ani limitów przechowywania narzuconych przez stronę trzecią.
Główne cechy bewCloud
Osobisty magazyn plików
Przechowuj i uzyskuj dostęp do Twoich plików z dowolnego urządzenia za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego, bez konieczności korzystania z zewnętrznych dostawców usług w chmurze.
Synchronizacja CalDAV/CardDAV
Synchronizuj kalendarze i kontakty z dowolnym klientem CalDAV lub CardDAV, w tym aplikacje na iOS, Androida i komputery stacjonarne.
Zarządzanie użytkownikami
Wbudowane narzędzia administracyjne pozwalają Ci zarządzać kontami, konfigurować zasady rejestracji i kontrolować, kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Chroń konta za pomocą TOTP, kluczy dostępu lub 2FA opartego na adresie e-mail, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa poza hasłami.
Integracja SSO
Opcjonalna obsługa OIDC pozwala Ci połączyć się z istniejącym dostawcą tożsamości w celu jednokrotnego logowania w całej Twojej infrastrukturze.
Dlaczego warto uruchomić bewCloud na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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