bewCloud to lekka, otwartoźródłowa platforma do przechowywania w chmurze, zbudowana w oparciu o TypeScript i Deno. Zapewnia Ci osobiste przechowywanie plików i synchronizację między urządzeniami, wraz z wbudowaną kompatybilnością CalDAV i CardDAV dla kalendarzy i kontaktów — wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze.

W przeciwieństwie do cięższych pakietów chmurowych, bewCloud jest celowo minimalistyczny: szybki we wdrożeniu, łatwy w utrzymaniu i skupiony na podstawowych zastosowaniach dostępu do plików i synchronizacji danych osobowych. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje pliki, kalendarz i kontakty w prywatności i pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat abonamentowych ani limitów przechowywania narzuconych przez stronę trzecią.