Wdróż Lemmy jednym kliknięciem.
Sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna, która pozwala społecznościom prowadzić niezależne fora połączone za pośrednictwem Fediverse ActivityPub.
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Co możesz zbudować z Lemmy
Lemmy to darmowy, otwarty, sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna — pomyśl o Reddicie, ale każdy serwer jest zarządzany niezależnie przez swoją społeczność, a wszystkie serwery łączą się za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dzięki czemu użytkownicy mogą subskrybować społeczności w całym Fediverse. Zbudowany w Rust dla niskiego zużycia zasobów i wysokiej współbieżności, Lemmy oferuje komentarze w wątkach, ranking oparty na głosach, niestandardową moderację społeczności, wiele algorytmów sortowania i dopracowany interfejs użytkownika sieciowego.
Samodzielne hostowanie Lemmy na Twoim VPS-ie pozwala organizatorom społeczności, grupom hobbystycznym i osobom o niszowych zainteresowaniach prowadzić własne forum bez modeli przychodów opartych na reklamach, manipulacji algorytmicznym kanałem informacyjnym czy gromadzenia danych przez centralną platformę. Dołączone PostgreSQL i hosting obrazów pict-rs utrzymują wszystko w Twojej infrastrukturze.
Główne cechy Lemmy
Sfederowane społeczności
Użytkownicy na dowolnej instancji Lemmy mogą subskrybować społeczności na Twoim serwerze, a Twoi użytkownicy mogą subskrybować społeczności w dowolnym miejscu w Fediverse.
Komentarze w wątkach i głosowanie
Znajoma dyskusja wątkowa w stylu Reddit z głosowaniem w górę i w dół, wieloma algorytmami sortowania (gorące, najlepsze, nowe, kontrowersyjne) i nieskończoną głębokością wątkowania.
Moderacja dla społeczności
Każda społeczność ma swoich moderatorów z precyzyjnymi uprawnieniami, niestandardowymi zasadami i dedykowanym dziennikiem moderatora dla przejrzystości.
Wbudowany hosting zdjęć
Dołączony serwer pict-rs umożliwia użytkownikom przesyłanie obrazów i filmów bezpośrednio do Twojej instancji bez zewnętrznego CDN ani usług stron trzecich.
Funkcje antyspamowe
CAPTCHA przy rejestracji, ograniczanie szybkości, ogólnosystemowe białe i czarne listy oraz konfigurowalne aplikacje rejestracyjne pozwalają utrzymać spam i nadużycia pod kontrolą.
Aplikacje mobilne
Wiele aplikacji na iOS i Androida łączy się z dowolną instancją Lemmy, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać i publikować z dowolnego klienta mobilnego, którego preferują.
Dlaczego warto uruchomić Lemmy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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