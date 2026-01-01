Lemmy to darmowy, otwarty, sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna — pomyśl o Reddicie, ale każdy serwer jest zarządzany niezależnie przez swoją społeczność, a wszystkie serwery łączą się za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dzięki czemu użytkownicy mogą subskrybować społeczności w całym Fediverse. Zbudowany w Rust dla niskiego zużycia zasobów i wysokiej współbieżności, Lemmy oferuje komentarze w wątkach, ranking oparty na głosach, niestandardową moderację społeczności, wiele algorytmów sortowania i dopracowany interfejs użytkownika sieciowego.

Samodzielne hostowanie Lemmy na Twoim VPS-ie pozwala organizatorom społeczności, grupom hobbystycznym i osobom o niszowych zainteresowaniach prowadzić własne forum bez modeli przychodów opartych na reklamach, manipulacji algorytmicznym kanałem informacyjnym czy gromadzenia danych przez centralną platformę. Dołączone PostgreSQL i hosting obrazów pict-rs utrzymują wszystko w Twojej infrastrukturze.