Wdróż PentAGI jednym kliknięciem.
W pełni autonomiczny system agentów AI, który wykonuje złożone zadania testów penetracyjnych z poziomu jednego, samodzielnie hostowanego pulpitu nawigacyjnego.
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Co możesz zbudować z PentAGI
PentAGI to w pełni autonomiczny system agentów AI, który wykonuje złożone zadania testów penetracyjnych bez stałego nadzoru człowieka. Koordynuje wyspecjalizowanych agentów AI — planistów, badaczy, koderów i pentesterów — którzy analizują cel, wybierają odpowiednie narzędzia i wykonują je w izolowanych kontenerach Docker, aby odkrywać i weryfikować luki w zabezpieczeniach.
Podłącz własne klucze OpenAI, Anthropic lub Google Gemini, a PentAGI poprowadzi całe zadanie, od rozpoznania po raportowanie, wykorzystując przeszukiwalną bazę wiedzy wspieraną przez bazę danych pgvector i wbudowany web scraper. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane skanowania, poświadczenia i wyniki w całości na Twojej infrastrukturze, zamiast w zewnętrznej usłudze bezpieczeństwa.
Główne cechy PentAGI
Autonomiczni Agenci AI
Agenci: planista, badacz, koder i pentester współpracują, aby realizować pełne zlecenia bez szczegółowego wkładu człowieka.
Przynieś swój własny LLM
Podłącz modele OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek lub lokalne modele Ollama i zmieniaj dostawców, kiedy tylko zechcesz.
Izolowane wykonanie narzędzia
Agenci uruchamiają jednorazowe kontenery Docker do uruchamiania narzędzi bezpieczeństwa, izolując każde polecenie od hosta.
Vector baza wiedzy
Połączona baza danych pgvector zapewnia agentom długoterminową pamięć o odkryciach, celach i wcześniejszych krokach w ramach zadania.
Wbudowane badanie internetowe
Zintegrowany skrobak i konektory wyszukiwania pozwalają agentom zbierać exploity, biuletyny bezpieczeństwa i dokumentację na żądanie.
Dlaczego warto uruchomić PentAGI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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