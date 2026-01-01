PentAGI to w pełni autonomiczny system agentów AI, który wykonuje złożone zadania testów penetracyjnych bez stałego nadzoru człowieka. Koordynuje wyspecjalizowanych agentów AI — planistów, badaczy, koderów i pentesterów — którzy analizują cel, wybierają odpowiednie narzędzia i wykonują je w izolowanych kontenerach Docker, aby odkrywać i weryfikować luki w zabezpieczeniach.

Podłącz własne klucze OpenAI, Anthropic lub Google Gemini, a PentAGI poprowadzi całe zadanie, od rozpoznania po raportowanie, wykorzystując przeszukiwalną bazę wiedzy wspieraną przez bazę danych pgvector i wbudowany web scraper. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane skanowania, poświadczenia i wyniki w całości na Twojej infrastrukturze, zamiast w zewnętrznej usłudze bezpieczeństwa.