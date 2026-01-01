Snipe-IT to potężny, otwarty system zarządzania zasobami IT, zbudowany na Laravelu, który pomaga organizacjom śledzić zasoby sprzętowe, licencje oprogramowania, akcesoria i materiały eksploatacyjne przez cały ich cykl życia. Z ponad 13 000 gwiazdek na GitHubie, oferuje funkcje klasy korporacyjnej, w tym przepływy pracy związane z ewidencjonowaniem/wyrejestrowywaniem, śledzenie amortyzacji, zarządzanie gwarancjami i kompleksowe raportowanie — wszystko to bez drogich opłat licencyjnych.

Samodzielne hostowanie Snipe-IT na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność wrażliwych danych dotyczących zasobów i licencji, bez ponoszenia cyklicznych kosztów za użytkownika lub za zasób. Wdrożenie oparte na MariaDB skaluje się od małych zespołów do dużych przedsiębiorstw, obsługując tysiące zasobów, jednocześnie utrzymując szybkie zapytania dla skanowania kodów kreskowych, raportowania i integracji z REST API.