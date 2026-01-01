Wdróż Snipe-IT jednym kliknięciem.
Darmowe, otwarte oprogramowanie do zarządzania zasobami IT, służące do śledzenia sprzętu, licencji oprogramowania i amortyzacji w całej Twojej organizacji.
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Co możesz zbudować z Snipe-IT
Snipe-IT to potężny, otwarty system zarządzania zasobami IT, zbudowany na Laravelu, który pomaga organizacjom śledzić zasoby sprzętowe, licencje oprogramowania, akcesoria i materiały eksploatacyjne przez cały ich cykl życia. Z ponad 13 000 gwiazdek na GitHubie, oferuje funkcje klasy korporacyjnej, w tym przepływy pracy związane z ewidencjonowaniem/wyrejestrowywaniem, śledzenie amortyzacji, zarządzanie gwarancjami i kompleksowe raportowanie — wszystko to bez drogich opłat licencyjnych.
Samodzielne hostowanie Snipe-IT na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność wrażliwych danych dotyczących zasobów i licencji, bez ponoszenia cyklicznych kosztów za użytkownika lub za zasób. Wdrożenie oparte na MariaDB skaluje się od małych zespołów do dużych przedsiębiorstw, obsługując tysiące zasobów, jednocześnie utrzymując szybkie zapytania dla skanowania kodów kreskowych, raportowania i integracji z REST API.
Główne cechy Snipe-IT
Przyjęcie/Wydanie zasobów
Dokładnie śledź, kto posiada jaki zasób w dowolnym momencie, dzięki usprawnionemu procesowi ewidencji przyjęć i wydań oraz automatycznym powiadomieniom e-mail.
Zarządzanie licencjami
Zarządzaj kluczami licencji oprogramowania, liczbą stanowisk i datami odnowienia, aby zachować zgodność i zapobiec nadmiernemu lub niedostatecznemu licencjonowaniu.
Śledzenie amortyzacji
Oblicz amortyzację aktywów przy użyciu metody liniowej lub degresywnej dla dokładnego raportowania finansowego i księgowości.
Kod kreskowy i Kody QR
Generuj i skanuj kody kreskowe lub kody QR dla każdego zasobu, umożliwiając szybkie audyty fizyczne i zarządzanie zapasami przyjazne dla urządzeń mobilnych.
REST API i Raportowanie
Eksportuj dane do CSV lub Excela i integruj z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem pełnego REST API dla automatyzacji i przepływów pracy analityki biznesowej.
Dlaczego warto uruchomić Snipe-IT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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