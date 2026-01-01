Wdróż Fusio jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma do zarządzania API, służąca do tworzenia, obsługi i monetyzacji API za pomocą wizualnego portalu dla deweloperów.
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Co możesz zbudować z Fusio
Fusio to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa platforma do zarządzania API, która działa zarówno jako brama API, jak i narzędzie do tworzenia zaplecza. Umożliwia ona udostępnianie tabel baz danych, mikrousług lub niestandardowej logiki jako interfejsów API REST bez pisania powtarzalnego kodu — obsługując MySQL, PostgreSQL, MongoDB i inne. Wbudowany portal dla deweloperów zapewnia zewnętrznym programistom samoobsługowy dostęp, zarządzanie kluczami API i aktualną dokumentację OpenAPI, a plany subskrypcji i ograniczanie szybkości ułatwiają monetyzację Twoich interfejsów API.
Dzięki natywnej obsłudze protokołu Model Context Protocol (MCP), Fusio może również służyć jako centrum integracji dla agentów AI, łącząc Twoje dane i usługi bezpośrednio z przepływami pracy LLM. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje cały ruch API i logikę biznesową pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Fusio
Baza danych do API
Udostępniaj MySQL, PostgreSQL, MongoDB i inne źródła danych jako zarządzane interfejsy API REST bez pisania powtarzalnego kodu.
Portal Dewelopera
Zapewnij zewnętrznym programistom samoobsługowy dostęp do API, zarządzanie kluczami oraz dokumentację OpenAPI na żywo w markowym portalu.
Monetyzacja API
Twórz plany subskrypcji i poziomy ograniczania szybkości, aby pobierać opłaty za użycie API z konfigurowalnymi limitami i integracją rozliczeniową.
Integracja MCP
Połącz Twoje API bezpośrednio z przepływami pracy agentów AI poprzez natywną obsługę protokołu Model Context Protocol dla integracji narzędzi LLM.
Generowanie SDK
Automatycznie generuj klienckie SDK dla wszystkich głównych języków programowania, aby przyspieszyć integracje API stron trzecich.
Dlaczego warto uruchomić Fusio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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