Fusio to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa platforma do zarządzania API, która działa zarówno jako brama API, jak i narzędzie do tworzenia zaplecza. Umożliwia ona udostępnianie tabel baz danych, mikrousług lub niestandardowej logiki jako interfejsów API REST bez pisania powtarzalnego kodu — obsługując MySQL, PostgreSQL, MongoDB i inne. Wbudowany portal dla deweloperów zapewnia zewnętrznym programistom samoobsługowy dostęp, zarządzanie kluczami API i aktualną dokumentację OpenAPI, a plany subskrypcji i ograniczanie szybkości ułatwiają monetyzację Twoich interfejsów API.

Dzięki natywnej obsłudze protokołu Model Context Protocol (MCP), Fusio może również służyć jako centrum integracji dla agentów AI, łącząc Twoje dane i usługi bezpośrednio z przepływami pracy LLM. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje cały ruch API i logikę biznesową pod Twoją kontrolą.