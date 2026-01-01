FitTrackee to samodzielnie hostowany tracker aktywności na świeżym powietrzu, stworzony dla biegaczy, rowerzystów, turystów i każdego, kto rejestruje ślady GPX na zegarku sportowym, telefonie lub urządzeniu GPS. Przesyłaj pliki aktywności, wizualizuj trasy na interaktywnych mapach i przeglądaj statystyki dotyczące dystansu, wysokości, prędkości i czasu trwania — wszystko na infrastrukturze, którą Ty posiadasz, bez gromadzenia danych o Twoim ruchu przez zewnętrzne platformy fitness.

Uruchomienie FitTrackee na serwerze VPS sprawia, że Twoja historia treningów, ślady lokalizacji i osobiste rekordy pozostają prywatne i przenośne. Obsługa wielu użytkowników, udokumentowane REST API, opcjonalne dane pogodowe dla każdego treningu oraz federacja oparta na ActivityPub sprawiają, że jest to praktyczna alternatywa dla Strava lub Garmin Connect dla osób indywidualnych, małych klubów i sportowców dbających o prywatność.