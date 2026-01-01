Wdróż FitTrackee jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker aktywności na świeżym powietrzu do przesyłania plików GPX, map tras i statystyk treningów obejmujących bieganie, jazdę na rowerze i wędrówki.
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Co możesz zbudować z FitTrackee
FitTrackee to samodzielnie hostowany tracker aktywności na świeżym powietrzu, stworzony dla biegaczy, rowerzystów, turystów i każdego, kto rejestruje ślady GPX na zegarku sportowym, telefonie lub urządzeniu GPS. Przesyłaj pliki aktywności, wizualizuj trasy na interaktywnych mapach i przeglądaj statystyki dotyczące dystansu, wysokości, prędkości i czasu trwania — wszystko na infrastrukturze, którą Ty posiadasz, bez gromadzenia danych o Twoim ruchu przez zewnętrzne platformy fitness.
Uruchomienie FitTrackee na serwerze VPS sprawia, że Twoja historia treningów, ślady lokalizacji i osobiste rekordy pozostają prywatne i przenośne. Obsługa wielu użytkowników, udokumentowane REST API, opcjonalne dane pogodowe dla każdego treningu oraz federacja oparta na ActivityPub sprawiają, że jest to praktyczna alternatywa dla Strava lub Garmin Connect dla osób indywidualnych, małych klubów i sportowców dbających o prywatność.
Główne cechy FitTrackee
Przesyłanie plików GPX
Importuj ślady GPX ze zegarków sportowych, telefonów i urządzeń GPS, aby zbudować prywatne archiwum każdej aktywności na świeżym powietrzu.
Interaktywne mapy tras
Wizualizuj każdy trening na mapach opartych na OpenStreetMap z pełnym odtwarzaniem trasy, powiększeniem i szczegółowymi widokami poszczególnych segmentów.
Statystyki aktywności
Śledź dystans, czas trwania, przewyższenie, średnią prędkość i tempo we wszystkich zarejestrowanych treningach i okresach czasu.
Obsługa wielu sportów
Rejestruj bieganie, jazdę na rowerze, wędrówki, jazdę na nartach i inne sporty na świeżym powietrzu na jednej osi czasu z podsumowaniami dla każdej dyscypliny.
REST API i federacja
Udokumentowane API REST i opcjonalna federacja ActivityPub pozwalają na skryptowanie integracji i udostępnianie aktywności w fediverse.
Wieloużytkownikowe ustawienia prywatności
Hostuj konta dla rodziny, przyjaciół lub członków klubu z ustawieniami widoczności dla poszczególnych aktywności i rejestracją zarządzaną przez administratora.
Dlaczego warto uruchomić FitTrackee na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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