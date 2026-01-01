Do 69% zniżki na FitTrackee

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Samodzielnie hostowany tracker aktywności na świeżym powietrzu do przesyłania plików GPX, map tras i statystyk treningów obejmujących bieganie, jazdę na rowerze i wędrówki.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z FitTrackee

FitTrackee to samodzielnie hostowany tracker aktywności na świeżym powietrzu, stworzony dla biegaczy, rowerzystów, turystów i każdego, kto rejestruje ślady GPX na zegarku sportowym, telefonie lub urządzeniu GPS. Przesyłaj pliki aktywności, wizualizuj trasy na interaktywnych mapach i przeglądaj statystyki dotyczące dystansu, wysokości, prędkości i czasu trwania — wszystko na infrastrukturze, którą Ty posiadasz, bez gromadzenia danych o Twoim ruchu przez zewnętrzne platformy fitness.

Uruchomienie FitTrackee na serwerze VPS sprawia, że Twoja historia treningów, ślady lokalizacji i osobiste rekordy pozostają prywatne i przenośne. Obsługa wielu użytkowników, udokumentowane REST API, opcjonalne dane pogodowe dla każdego treningu oraz federacja oparta na ActivityPub sprawiają, że jest to praktyczna alternatywa dla Strava lub Garmin Connect dla osób indywidualnych, małych klubów i sportowców dbających o prywatność.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy FitTrackee

Przesyłanie plików GPX

Importuj ślady GPX ze zegarków sportowych, telefonów i urządzeń GPS, aby zbudować prywatne archiwum każdej aktywności na świeżym powietrzu.

Interaktywne mapy tras

Wizualizuj każdy trening na mapach opartych na OpenStreetMap z pełnym odtwarzaniem trasy, powiększeniem i szczegółowymi widokami poszczególnych segmentów.

Statystyki aktywności

Śledź dystans, czas trwania, przewyższenie, średnią prędkość i tempo we wszystkich zarejestrowanych treningach i okresach czasu.

Obsługa wielu sportów

Rejestruj bieganie, jazdę na rowerze, wędrówki, jazdę na nartach i inne sporty na świeżym powietrzu na jednej osi czasu z podsumowaniami dla każdej dyscypliny.

REST API i federacja

Udokumentowane API REST i opcjonalna federacja ActivityPub pozwalają na skryptowanie integracji i udostępnianie aktywności w fediverse.

Wieloużytkownikowe ustawienia prywatności

Hostuj konta dla rodziny, przyjaciół lub członków klubu z ustawieniami widoczności dla poszczególnych aktywności i rejestracją zarządzaną przez administratora.

Dlaczego warto uruchomić FitTrackee na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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