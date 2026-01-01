Evolution API to platforma open-source, która zapewnia kompleksowe API REST do automatyzacji wiadomości WhatsApp. Zbudowane na bibliotece Baileys, umożliwia programistom łączenie kont WhatsApp, wysyłanie i odbieranie wiadomości, zarządzanie kontaktami oraz wyzwalanie webhooków do przetwarzania zdarzeń w czasie rzeczywistym — wszystko bez drogich oficjalnych opłat API za połączenia inne niż Cloud API.

Samodzielne hostowanie Evolution API na Twoim VPS przechowuje wszystkie dane rozmów klientów na Twojej własnej infrastrukturze, zapewniając zgodność z przepisami o ochronie danych i eliminując koszty za wiadomość, które sprawiają, że komercyjni dostawcy są drodzy w dużej skali. Dołączona baza danych PostgreSQL i pamięć podręczna Redis zapewniają niezawodną trwałość i obsługę wiadomości o wysokiej przepustowości dla obciążeń produkcyjnych.