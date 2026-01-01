Wdróż Evolution API jednym kliknięciem.
Open-source brama API WhatsApp Business do tworzenia chatbotów, automatyzacji i integracji wiadomości dla klientów.
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Co możesz zbudować z Evolution API
Evolution API to platforma open-source, która zapewnia kompleksowe API REST do automatyzacji wiadomości WhatsApp. Zbudowane na bibliotece Baileys, umożliwia programistom łączenie kont WhatsApp, wysyłanie i odbieranie wiadomości, zarządzanie kontaktami oraz wyzwalanie webhooków do przetwarzania zdarzeń w czasie rzeczywistym — wszystko bez drogich oficjalnych opłat API za połączenia inne niż Cloud API.
Samodzielne hostowanie Evolution API na Twoim VPS przechowuje wszystkie dane rozmów klientów na Twojej własnej infrastrukturze, zapewniając zgodność z przepisami o ochronie danych i eliminując koszty za wiadomość, które sprawiają, że komercyjni dostawcy są drodzy w dużej skali. Dołączona baza danych PostgreSQL i pamięć podręczna Redis zapewniają niezawodną trwałość i obsługę wiadomości o wysokiej przepustowości dla obciążeń produkcyjnych.
Główne cechy Evolution API
Zarządzanie wieloma instancjami
Połącz i zarządzaj wieloma numerami WhatsApp z poziomu jednego wdrożenia, przy czym każda instancja jest izolowana i niezależnie kontrolowana za pośrednictwem API.
Integracje chatbotów
Natywne konektory dla Typebot, Chatwoot i OpenAI umożliwiają tworzenie chatbotów bez kodowania oraz zautomatyzowane rozmowy wspierane przez AI na WhatsAppie.
System Wydarzeń Webhook
Webhooki w czasie rzeczywistym dostarczają zdarzenia dotyczące wiadomości, połączeń i grup do Twojej aplikacji w momencie ich wystąpienia, umożliwiając natychmiastowe, zautomatyzowane odpowiedzi.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Kompatybilny z n8n i innymi platformami automatyzacji, co pozwala na tworzenie złożonych, wieloetapowych przepływów pracy do obsługi wiadomości bez niestandardowego kodu.
RESTful API
Czyste API HTTP/JSON z uwierzytelnianiem kodem QR ułatwia integrację wiadomości WhatsApp z dowolną aplikacją lub usługą.
Dlaczego warto uruchomić Evolution API na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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