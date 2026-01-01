Wdróż Memos jednym kliknięciem.
Lekka, stawiająca na prywatność aplikacja do robienia notatek, z płynną osią czasu do natychmiastowego zapisywania myśli.
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Co możesz zbudować z Memos
Memos to aplikacja do robienia notatek z własnym hostingiem, zbudowana wokół prostej osi czasu, która eliminuje niedogodności tradycyjnych narzędzi do notowania — bez tytułów, bez folderów, wystarczy pisać i zapisywać. Obsługuje formatowanie Markdown, organizację za pomocą hashtagów, załączniki graficzne, wyszukiwanie pełnotekstowe i dostęp dla wielu użytkowników z jednego lekkiego kontenera wspieranego przez SQLite.
Uruchomienie Memos na własnym VPS oznacza, że Twoje notatki nigdy nie trafiają na serwer strony trzeciej, opłaty abonamentowe są eliminowane, a cała Twoja zgromadzona baza wiedzy pozostaje dostępna bezterminowo, bez ryzyka wyłączenia usług, które dotykają komercyjne platformy do robienia notatek.
Główne cechy Memos
Bezproblemowe przechwytywanie
Nie są wymagane tytuły ani foldery — otwórz aplikację, wpisz swoją myśl i zapisz w kilka sekund bez przerywania Twojego przepływu pracy.
Wsparcie Markdown
Formatuj notatki za pomocą nagłówków, bloków kodu, list kontrolnych i linków, używając standardowej składni Markdown.
Hashtag Organizacja
Oznaczaj notatki hashtagami podczas pisania i natychmiast filtruj oś czasu, aby przeglądać dowolny temat lub projekt.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Znajdź dowolną notatkę w całej Twojej historii w milisekundach, bez nawigowania po hierarchiach folderów.
Kompletna Prywatność
Wszystkie notatki pozostają na Twoim VPS — bez analizy reklam, synchronizacji w chmurze ze stronami trzecimi i bez opłat abonamentowych.
Dlaczego warto uruchomić Memos na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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