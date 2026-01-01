Memos to aplikacja do robienia notatek z własnym hostingiem, zbudowana wokół prostej osi czasu, która eliminuje niedogodności tradycyjnych narzędzi do notowania — bez tytułów, bez folderów, wystarczy pisać i zapisywać. Obsługuje formatowanie Markdown, organizację za pomocą hashtagów, załączniki graficzne, wyszukiwanie pełnotekstowe i dostęp dla wielu użytkowników z jednego lekkiego kontenera wspieranego przez SQLite.

Uruchomienie Memos na własnym VPS oznacza, że Twoje notatki nigdy nie trafiają na serwer strony trzeciej, opłaty abonamentowe są eliminowane, a cała Twoja zgromadzona baza wiedzy pozostaje dostępna bezterminowo, bez ryzyka wyłączenia usług, które dotykają komercyjne platformy do robienia notatek.