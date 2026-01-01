Wdróż WireGuard Easy za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Webowe zarządzanie WireGuard VPN z generowaniem klientów, kodami QR i statystykami ruchu w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z WireGuard Easy
WireGuard Easy to samodzielnie hostowany interfejs webowy, który sprawia, że wdrażanie i zarządzanie serwerem VPN WireGuard jest proste dla każdego poziomu umiejętności. Zapewnia pulpit nawigacyjny do tworzenia konfiguracji klientów, generowania kodów QR do konfiguracji mobilnej i monitorowania statystyk ruchu w czasie rzeczywistym bez dotykania interfejsu CLI WireGuard.
Samodzielne hostowanie WireGuard Easy na VPS daje Ci prywatny serwer VPN pod Twoją pełną kontrolą. Nowoczesna kryptografia WireGuard i lekki moduł jądra zapewniają znacznie szybsze i wydajniejsze tunele niż OpenVPN czy IPSec, a interfejs webowy sprawia, że dodawanie, wyłączanie lub usuwanie klientów jest natychmiastowe, bez konieczności ponownego uruchamiania serwera.
Główne cechy WireGuard Easy
Zarządzanie internetowe
Dodawaj, włączaj, wyłączaj i usuwaj klientów VPN z interfejsu przeglądarki bez użycia wiersza poleceń WireGuard.
Konfiguracja kodu QR
Generuj kody QR dla każdej konfiguracji klienta do zeskanowania za pomocą aplikacji mobilnej WireGuard w celu natychmiastowej konfiguracji połączenia.
Statystyki ruchu w czasie rzeczywistym
Monitoruj zużycie przepustowości na klienta i znaczniki czasu ostatniej aktywności z panelu, aby śledzić aktywność VPN.
Szybkie tunele WireGuard
Nowoczesna kryptografia WireGuard i implementacja na poziomie jądra zapewniają szybsze i wydajniejsze tunele VPN niż OpenVPN.
Eksport konfiguracji klienta
Pobierz pliki konfiguracyjne klienta dla dowolnego urządzenia obsługującego WireGuard, w tym dla komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych i routerów.
Dlaczego warto uruchomić WireGuard Easy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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