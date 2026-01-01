WireGuard Easy to samodzielnie hostowany interfejs webowy, który sprawia, że wdrażanie i zarządzanie serwerem VPN WireGuard jest proste dla każdego poziomu umiejętności. Zapewnia pulpit nawigacyjny do tworzenia konfiguracji klientów, generowania kodów QR do konfiguracji mobilnej i monitorowania statystyk ruchu w czasie rzeczywistym bez dotykania interfejsu CLI WireGuard.

Samodzielne hostowanie WireGuard Easy na VPS daje Ci prywatny serwer VPN pod Twoją pełną kontrolą. Nowoczesna kryptografia WireGuard i lekki moduł jądra zapewniają znacznie szybsze i wydajniejsze tunele niż OpenVPN czy IPSec, a interfejs webowy sprawia, że dodawanie, wyłączanie lub usuwanie klientów jest natychmiastowe, bez konieczności ponownego uruchamiania serwera.