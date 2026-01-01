ProjectSend to otwartoźródłowa platforma do udostępniania plików, stworzona dla firm, które muszą udostępniać pliki konkretnym klientom, a nie publicznie. Każdy klient otrzymuje własne dane logowania i widzi tylko przypisane mu pliki, podczas gdy administratorzy śledzą każde pobranie, ustawiają daty wygaśnięcia dla wrażliwych materiałów i otrzymują powiadomienia, gdy odbiorcy uzyskują dostęp do nowych plików — tworząc odpowiedzialną, markową alternatywę dla ogólnych linków do przechowywania w chmurze.

Hostowanie ProjectSend na Twoim VPS przechowuje poufne pliki klientów — umowy, dokumenty finansowe, zasoby projektowe — na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za użytkownika, bez limitów przestrzeni dyskowej i z możliwością dostosowania brandingu do tożsamości Twojej firmy.