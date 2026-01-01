Wdróż ProjectSend jednym kliknięciem.
Profesjonalna platforma do udostępniania plików skoncentrowana na kliencie, z indywidualnymi kontami klientów, śledzeniem pobrań i szczegółową kontrolą dostępu dla agencji i firm.
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Co możesz zbudować z ProjectSend
ProjectSend to otwartoźródłowa platforma do udostępniania plików, stworzona dla firm, które muszą udostępniać pliki konkretnym klientom, a nie publicznie. Każdy klient otrzymuje własne dane logowania i widzi tylko przypisane mu pliki, podczas gdy administratorzy śledzą każde pobranie, ustawiają daty wygaśnięcia dla wrażliwych materiałów i otrzymują powiadomienia, gdy odbiorcy uzyskują dostęp do nowych plików — tworząc odpowiedzialną, markową alternatywę dla ogólnych linków do przechowywania w chmurze.
Hostowanie ProjectSend na Twoim VPS przechowuje poufne pliki klientów — umowy, dokumenty finansowe, zasoby projektowe — na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za użytkownika, bez limitów przestrzeni dyskowej i z możliwością dostosowania brandingu do tożsamości Twojej firmy.
Główne cechy ProjectSend
Konta na klienta
Każdy klient otrzymuje dedykowany login i widzi tylko pliki przypisane do niego, zachowując każdą relację prywatną i uporządkowaną, bez udostępnianych publicznych linków.
Śledzenie pobierania
Szczegółowe dzienniki aktywności pokazują dokładnie, kto pobrał jaki plik i kiedy, stanowiąc dowód dostarczenia dla zgodności i redukując e-maile z pytaniem „czy otrzymałeś?”.
Daty wygaśnięcia
Ustaw automatyczne wygasanie dla poufnych dokumentów, aby dostęp został cofnięty po określonym czasie, zmniejszając ryzyko bez ręcznego czyszczenia.
Powiadomienia e-mail
Klienci otrzymują automatyczne wiadomości e-mail, gdy nowe pliki są dostępne, eliminując potrzebę oddzielnego powiadamiania ich po każdym przesłaniu.
Niestandardowy branding
Konfigurowalne motywy i logotypy prezentują profesjonalny portal plików pod Twoją marką, który odzwierciedla tożsamość Twojej agencji lub firmy, zamiast ogólnej usługi.
Dlaczego warto uruchomić ProjectSend na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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