Do 69% zniżki na ProjectSend

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Profesjonalna platforma do udostępniania plików skoncentrowana na kliencie, z indywidualnymi kontami klientów, śledzeniem pobrań i szczegółową kontrolą dostępu dla agencji i firm.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ProjectSend

ProjectSend to otwartoźródłowa platforma do udostępniania plików, stworzona dla firm, które muszą udostępniać pliki konkretnym klientom, a nie publicznie. Każdy klient otrzymuje własne dane logowania i widzi tylko przypisane mu pliki, podczas gdy administratorzy śledzą każde pobranie, ustawiają daty wygaśnięcia dla wrażliwych materiałów i otrzymują powiadomienia, gdy odbiorcy uzyskują dostęp do nowych plików — tworząc odpowiedzialną, markową alternatywę dla ogólnych linków do przechowywania w chmurze.

Hostowanie ProjectSend na Twoim VPS przechowuje poufne pliki klientów — umowy, dokumenty finansowe, zasoby projektowe — na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz, bez opłat za użytkownika, bez limitów przestrzeni dyskowej i z możliwością dostosowania brandingu do tożsamości Twojej firmy.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ProjectSend

Konta na klienta

Każdy klient otrzymuje dedykowany login i widzi tylko pliki przypisane do niego, zachowując każdą relację prywatną i uporządkowaną, bez udostępnianych publicznych linków.

Śledzenie pobierania

Szczegółowe dzienniki aktywności pokazują dokładnie, kto pobrał jaki plik i kiedy, stanowiąc dowód dostarczenia dla zgodności i redukując e-maile z pytaniem „czy otrzymałeś?”.

Daty wygaśnięcia

Ustaw automatyczne wygasanie dla poufnych dokumentów, aby dostęp został cofnięty po określonym czasie, zmniejszając ryzyko bez ręcznego czyszczenia.

Powiadomienia e-mail

Klienci otrzymują automatyczne wiadomości e-mail, gdy nowe pliki są dostępne, eliminując potrzebę oddzielnego powiadamiania ich po każdym przesłaniu.

Niestandardowy branding

Konfigurowalne motywy i logotypy prezentują profesjonalny portal plików pod Twoją marką, który odzwierciedla tożsamość Twojej agencji lub firmy, zamiast ogólnej usługi.

Dlaczego warto uruchomić ProjectSend na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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