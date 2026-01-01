Galaxy to otwartoźródłowa platforma internetowa, która umożliwia badaczom przeprowadzanie, udostępnianie i odtwarzanie intensywnych obliczeniowo analiz biomedycznych bez pisania ani jednej linii kodu. Używana przez tysiące laboratoriów na całym świecie, łączy tysiące narzędzi wiersza poleceń za ujednoliconym interfejsem przeglądarki, dzięki czemu naukowcy mogą tworzyć złożone potoki bioinformatyczne, śledzić każdy parametr i ponownie uruchamiać dokładnie tę samą analizę miesiące później.

Samodzielne hostowanie Galaxy na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi sekwencjonowania, kohortami pacjentów i nieopublikowanymi przepływami pracy, bez opłat za każde zadanie i bez czekania w kolejce na współdzielonym serwerze. Ten szablon zawiera pojedynczy, kompleksowy kontener z Galaxy, PostgreSQL i nginx, wstępnie skonfigurowany do natychmiastowego wdrożenia dla jednego użytkownika.