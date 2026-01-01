Wdróż Galaxy jednym kliknięciem.
Open-source’owa platforma internetowa do dostępnych, powtarzalnych analiz bioinformatycznych i intensywnych obliczeniowo przepływów pracy naukowych.
Wybierz plan VPS dla Galaxy
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Galaxy
Galaxy to otwartoźródłowa platforma internetowa, która umożliwia badaczom przeprowadzanie, udostępnianie i odtwarzanie intensywnych obliczeniowo analiz biomedycznych bez pisania ani jednej linii kodu. Używana przez tysiące laboratoriów na całym świecie, łączy tysiące narzędzi wiersza poleceń za ujednoliconym interfejsem przeglądarki, dzięki czemu naukowcy mogą tworzyć złożone potoki bioinformatyczne, śledzić każdy parametr i ponownie uruchamiać dokładnie tę samą analizę miesiące później.
Samodzielne hostowanie Galaxy na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi sekwencjonowania, kohortami pacjentów i nieopublikowanymi przepływami pracy, bez opłat za każde zadanie i bez czekania w kolejce na współdzielonym serwerze. Ten szablon zawiera pojedynczy, kompleksowy kontener z Galaxy, PostgreSQL i nginx, wstępnie skonfigurowany do natychmiastowego wdrożenia dla jednego użytkownika.
Główne cechy Galaxy
Powtarzalne przepływy pracy
Zarejestruj każde narzędzie, parametr i wersję zbioru danych, aby każda analiza mogła zostać ponownie uruchomiona bit po bicie miesiące lub lata później.
Wizualny edytor potoku
Twórz wieloetapowe potoki bioinformatyczne na interfejsie "drag-and-drop" bez skryptowania w Bashu lub Snakemake.
Tysiące narzędzi
Zainstaluj sprawdzone narzędzia z Galaxy Tool Shed, obejmujące genomikę, proteomikę, metabolomikę, obrazowanie i uczenie maszynowe.
Interaktywne notatniki
Uruchom Jupyter, RStudio i inne interaktywne środowiska bezpośrednio w oparciu o Twoje historie i zestawy danych Galaxy.
Historie i udostępnianie
Organizuj każde uruchomienie analizy w wersjonowanej historii, którą można udostępniać, publikować lub importować przez współpracowników jednym kliknięciem.
Rozwiązywanie zależności Conda
Narzędzia automatycznie rozwiązują swoje zależności za pomocą Conda i BioContainers, eliminując konflikty środowiskowe.
Dlaczego warto uruchomić Galaxy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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