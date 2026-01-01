Wdróż nopCommerce z instalacją jednym kliknięciem.
Platforma e-commerce ASP.NET open source, zasilająca tysiące sklepów internetowych, z w pełni funkcjonalnym panelem administracyjnym i ponad 1700 rozszerzeniami marketplace.
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Co możesz zbudować z nopCommerce
nopCommerce to najczęściej pobierana na świecie platforma e-commerce oparta na .NET, której zaufały tysiące firm prowadzących sklepy internetowe każdej wielkości. Zbudowana na ASP.NET Core, oferuje w pełni funkcjonalny panel administracyjny do zarządzania produktami, zamówieniami, klientami, rabatami i wysyłką, i obsługuje PostgreSQL, MySQL oraz Microsoft SQL Server od razu po instalacji.
Otwarta architektura platformy obsługuje tysiące wtyczek i motywów z marketplace nopCommerce, umożliwiając sprzedawcom rozszerzanie swoich sklepów bez modyfikowania podstawowego kodu. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza zerowe opłaty transakcyjne, pełną kontrolę nad danymi klientów i brak opłat za sprzedaż, niezależnie od wolumenu przychodów.
Główne cechy nopCommerce
Pełny panel administracyjny
Zarządzaj produktami, kategoriami, zamówieniami, klientami, rabatami i zasadami wysyłki z jednego, kompleksowego panelu administracyjnego.
Obsługa wielu sklepów
Uruchom wiele niezależnych witryn sklepowych z jednej instalacji nopCommerce, każda z własnym katalogiem, cennikiem i motywem.
Ekosystem wtyczek na rynku
Rozbuduj swój sklep o bramki płatności, przewoźników, integracje ERP i niestandardowe motywy z ponad 1 700 rozszerzeń dostępnych na rynku.
Międzynarodowa sprzedaż
Wbudowana obsługa wielu walut, wielu języków i zarządzanie podatkami ułatwiają sprzedaż klientom w każdym kraju.
Narzędzia marketingowe i SEO
Wbudowane funkcje SEO, odzyskiwanie porzuconych koszyków, punkty lojalnościowe i narzędzia do ustalania cen promocyjnych zwiększają ruch i powtarzające się zakupy.
Dlaczego warto uruchomić nopCommerce na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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