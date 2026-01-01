nopCommerce to najczęściej pobierana na świecie platforma e-commerce oparta na .NET, której zaufały tysiące firm prowadzących sklepy internetowe każdej wielkości. Zbudowana na ASP.NET Core, oferuje w pełni funkcjonalny panel administracyjny do zarządzania produktami, zamówieniami, klientami, rabatami i wysyłką, i obsługuje PostgreSQL, MySQL oraz Microsoft SQL Server od razu po instalacji.

Otwarta architektura platformy obsługuje tysiące wtyczek i motywów z marketplace nopCommerce, umożliwiając sprzedawcom rozszerzanie swoich sklepów bez modyfikowania podstawowego kodu. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza zerowe opłaty transakcyjne, pełną kontrolę nad danymi klientów i brak opłat za sprzedaż, niezależnie od wolumenu przychodów.