FlexGet to wielofunkcyjne narzędzie do automatyzacji treści z RSS, stron torrentowych, indeksatorów Usenet i dziesiątek innych źródeł. Pobiera metadane odcinków i filmów, filtruje wydania zgodnie z Twoimi zasadami jakości, usuwa duplikaty z Twojej istniejącej biblioteki i przekazuje dopasowane pliki do pobrania klientom torrentowym, programom do pobierania z Usenet lub skryptom do post-processingu — a wszystko to sterowane z jednej deklaratywnej konfiguracji YAML.

Samodzielne hostowanie FlexGet na VPS utrzymuje Twoją automatyzację zawsze aktywną, dzięki czemu kanały nigdy nie przegapią okna wydania. Integruje się z Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd i szerszym stosem serwerów multimedialnych jako spoiwo harmonogramujące, które zapewnia ciągłe dostarczanie treści.