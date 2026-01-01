Wdróż FlexGet jednym kliknięciem.
Potężne narzędzie automatyzacji do pobierania i zarządzania mediami z kanałów RSS, stron torrentowych i nie tylko.
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Co możesz zbudować z FlexGet
FlexGet to wielofunkcyjne narzędzie do automatyzacji treści z RSS, stron torrentowych, indeksatorów Usenet i dziesiątek innych źródeł. Pobiera metadane odcinków i filmów, filtruje wydania zgodnie z Twoimi zasadami jakości, usuwa duplikaty z Twojej istniejącej biblioteki i przekazuje dopasowane pliki do pobrania klientom torrentowym, programom do pobierania z Usenet lub skryptom do post-processingu — a wszystko to sterowane z jednej deklaratywnej konfiguracji YAML.
Samodzielne hostowanie FlexGet na VPS utrzymuje Twoją automatyzację zawsze aktywną, dzięki czemu kanały nigdy nie przegapią okna wydania. Integruje się z Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd i szerszym stosem serwerów multimedialnych jako spoiwo harmonogramujące, które zapewnia ciągłe dostarczanie treści.
Główne cechy FlexGet
Automatyzacja sterowana YAML
Zadeklaruj każdy kanał, filtr, transformację i cel pobierania w jednym pliku konfiguracyjnym — łatwym do kontrolowania wersji i replikowania w różnych instancjach.
Setki integracji
Wbudowane wtyczki do stron torrentowych, kanałów RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet i wielu innych.
Odkrywanie seriali i filmów
Śledzi seriale i filmy u różnych dostawców, usuwa duplikaty z Twojej biblioteki i pobiera tylko te wydania, które odpowiadają Twoim zasadom jakości i języka.
Interfejs użytkownika sieci Web i REST API
Przeglądaj zadania w kolejce, ręcznie wyzwalaj uruchomienia i przeglądaj historię z poziomu przeglądarki — lub zautomatyzuj wszystko za pośrednictwem JSON REST API.
Planowanie i wyzwalacze
Harmonogramy w stylu Crona, wyzwalacze systemu plików i punkty wejścia webhooków zapewniają automatyczne działanie zadań bez ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić FlexGet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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