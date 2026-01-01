Wdróż Odoo jednym kliknięciem.
Pakiet open source ERP i CRM obejmujący sprzedaż, księgowość, zarządzanie zapasami, e-commerce i wiele więcej w jednej zintegrowanej platformie.
Wybierz plan VPS dla Odoo
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Odoo
Odoo to kompleksowy pakiet do zarządzania biznesem o otwartym kodzie źródłowym, używany przez ponad 10 milionów użytkowników w 120 krajach. Jego modułowa konstrukcja pozwala rozpocząć od aplikacji, których potrzebujesz — CRM, księgowość, inwentaryzacja, e-commerce lub zarządzanie projektami — i rozwijać się wraz z rozwojem Twojej firmy, wszystko z jednego, ujednoliconego interfejsu.
Samodzielne hostowanie Odoo na Twoim VPS eliminuje koszty subskrypcji na użytkownika, przechowuje wszystkie Twoje dane biznesowe pod Twoją kontrolą i daje Ci swobodę instalowania niestandardowych modułów i integracji bez ograniczeń. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych.
Główne cechy Odoo
Zintegrowany CRM i Sprzedaż
Śledź leady, zarządzaj procesami sprzedaży i automatyzuj działania następcze w systemie CRM, który łączy się bezpośrednio z fakturowaniem i inwentaryzacją.
Wbudowany handel elektroniczny
Uruchom sklep internetowy z kreatorem stron typu „przeciągnij i upuść”, katalogiem produktów i integracjami bramek płatności.
Księgowość i Fakturowanie
Obsługuj fakturowanie w wielu walutach, zgodność podatkową i uzgadnianie wyciągów bankowych bez oddzielnego narzędzia księgowego.
Dostępne sztuki i Produkcja
Zarządzaj zapasami w wielu magazynach, uruchamiaj przepływy pracy MRP i śledź produkcję z obsługą skanowania kodów kreskowych.
Modułowy Sklep z aplikacjami
Wybierz spośród ponad 30 000 modułów innych firm, aby rozszerzyć Odoo o specyficzne dla branży przepływy pracy i integracje.
Dlaczego warto uruchomić Odoo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.