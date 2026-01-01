Odoo to kompleksowy pakiet do zarządzania biznesem o otwartym kodzie źródłowym, używany przez ponad 10 milionów użytkowników w 120 krajach. Jego modułowa konstrukcja pozwala rozpocząć od aplikacji, których potrzebujesz — CRM, księgowość, inwentaryzacja, e-commerce lub zarządzanie projektami — i rozwijać się wraz z rozwojem Twojej firmy, wszystko z jednego, ujednoliconego interfejsu.

Samodzielne hostowanie Odoo na Twoim VPS eliminuje koszty subskrypcji na użytkownika, przechowuje wszystkie Twoje dane biznesowe pod Twoją kontrolą i daje Ci swobodę instalowania niestandardowych modułów i integracji bez ograniczeń. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych.