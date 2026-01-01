OMERO to platforma do zarządzania danymi Open Microscopy Environment, stworzona dla laboratoriów badawczych pracujących z wielowymiarowymi danymi bioobrazowania. Importuje obrazy mikroskopowe z ponad 150 zastrzeżonych formatów plików za pośrednictwem Bio-Formats, przechowuje je w repozytorium z możliwością wyszukiwania i udostępnia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, która obsługuje kanały, poklatkowe nagrania i stosy Z bez zastrzeżonego oprogramowania.

Samodzielne hostowanie OMERO na Twoim VPS-ie daje grupom laboratoryjnym pełną kontrolę nad surowymi danymi obrazu, adnotacjami i uprawnieniami dostępu, jednocześnie łącząc zaplecze OMERO.server, interfejs OMERO.web i repozytorium PostgreSQL w jednej implementacji.