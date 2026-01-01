Wdróż OMERO jednym kliknięciem.
Platforma open source do zarządzania danymi obrazowymi dla mikroskopii naukowej z wielowymiarową przeglądarką internetową.
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Co możesz zbudować z OMERO
OMERO to platforma do zarządzania danymi Open Microscopy Environment, stworzona dla laboratoriów badawczych pracujących z wielowymiarowymi danymi bioobrazowania. Importuje obrazy mikroskopowe z ponad 150 zastrzeżonych formatów plików za pośrednictwem Bio-Formats, przechowuje je w repozytorium z możliwością wyszukiwania i udostępnia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, która obsługuje kanały, poklatkowe nagrania i stosy Z bez zastrzeżonego oprogramowania.
Samodzielne hostowanie OMERO na Twoim VPS-ie daje grupom laboratoryjnym pełną kontrolę nad surowymi danymi obrazu, adnotacjami i uprawnieniami dostępu, jednocześnie łącząc zaplecze OMERO.server, interfejs OMERO.web i repozytorium PostgreSQL w jednej implementacji.
Główne cechy OMERO
Wielowymiarowa przeglądarka
Przeglądaj stosy Z, sekwencje poklatkowe i akwizycje wielokanałowe bezpośrednio w przeglądarce bez instalowania oprogramowania mikroskopowego na komputerze stacjonarnym.
Bio-Formats importowania
Importuj obrazy z ponad 150 autorskich formatów mikroskopowych i zachowaj oryginalne metadane za pośrednictwem dołączonej biblioteki Bio-Formats.
Grupy i uprawnienia
Organizuj badaczy w grupy współpracujące z uprawnieniami tylko do odczytu, do odczytu i adnotacji lub do odczytu i zapisu do współdzielonych zbiorów danych i projektów.
Adnotacje i tagi
Dołącz tagi, oceny, komentarze, pary klucz-wartość i załączniki plików do obrazów, aby kontekst eksperymentalny pozostał powiązany z surowymi danymi.
Skrypty i API
Zautomatyzuj potoki analizy za pomocą interfejsów API Python, Java i MATLAB lub uruchamiaj skrypty OMERO po stronie serwera dla całych zestawów danych.
Dlaczego warto uruchomić OMERO na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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