Wdróż PicoShare jednym kliknięciem.
Minimalistyczne, samodzielnie hostowane udostępnianie plików z wygasającymi linkami, przesyłaniem plików przez gości i bez limitów rozmiaru plików.
Wybierz plan VPS dla PicoShare
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z PicoShare
PicoShare to minimalistyczna usługa udostępniania plików o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana tak, aby dobrze wykonywać jedną rzecz: przesyłać plik i udostępniać link do bezpośredniego pobierania. W przeciwieństwie do pełnoprawnych platform przechowywania w chmurze, PicoShare nie ma hierarchii folderów, kont dla wielu użytkowników ani limitów przestrzeni dyskowej — tylko jedno wspólne hasło, które chroni interfejs administratora, oraz czysty publiczny adres URL dla każdego udostępnianego pliku. Linki można ustawić tak, aby wygasały po konfigurowalnym okresie czasu lub liczbie pobrań, a linki do przesyłania dla gości umożliwiają zewnętrznym współpracownikom przesyłanie plików na Twój serwer bez konieczności posiadania konta.
Samodzielne hostowanie PicoShare na Twoim VPS oznacza, że udostępnione pliki są przechowywane na Twojej własnej infrastrukturze, bez pośrednictwa platformy zewnętrznej między Tobą a Twoimi odbiorcami, i żaden plik nie zostanie odrzucony z powodu zbyt dużego rozmiaru.
Główne cechy PicoShare
Wygasające linki do udostępniania
Ustaw wygasanie linków po określonym czasie lub liczbie pobrań, dzięki czemu udostępnione pliki są automatycznie usuwane po spełnieniu ich celu.
Linki do przesyłania dla gości
Generuj jednorazowe lub wielokrotnego użytku linki do przesyłania plików, aby zewnętrzni współpracownicy mogli przesyłać pliki na Twój serwer bez tworzenia konta lub widzenia Twoich innych plików.
Brak limitów rozmiaru pliku
PicoShare nie nakłada żadnych ograniczeń na rozmiar ani typ pliku, dzięki czemu możesz udostępniać duże filmy, obrazy dysków lub archiwa, które usługi w chmurze odrzuciłyby.
Zero zewnętrznych zależności
SQLite przechowuje wszystkie metadane lokalnie — bez serwera baz danych, bez Redis, bez procesów w tle — co sprawia, że całe wdrożenie to pojedynczy kontener.
Bezpośrednie adresy URL pobierania
Każdy udostępniony plik otrzymuje czysty, stały adres URL do bezpośredniego pobierania, dzięki czemu odbiorcy mogą pobrać plik bez nawigowania po interfejsie internetowym lub logowania się.
Dlaczego warto uruchomić PicoShare na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
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