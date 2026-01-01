PicoShare to minimalistyczna usługa udostępniania plików o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana tak, aby dobrze wykonywać jedną rzecz: przesyłać plik i udostępniać link do bezpośredniego pobierania. W przeciwieństwie do pełnoprawnych platform przechowywania w chmurze, PicoShare nie ma hierarchii folderów, kont dla wielu użytkowników ani limitów przestrzeni dyskowej — tylko jedno wspólne hasło, które chroni interfejs administratora, oraz czysty publiczny adres URL dla każdego udostępnianego pliku. Linki można ustawić tak, aby wygasały po konfigurowalnym okresie czasu lub liczbie pobrań, a linki do przesyłania dla gości umożliwiają zewnętrznym współpracownikom przesyłanie plików na Twój serwer bez konieczności posiadania konta.

Samodzielne hostowanie PicoShare na Twoim VPS oznacza, że udostępnione pliki są przechowywane na Twojej własnej infrastrukturze, bez pośrednictwa platformy zewnętrznej między Tobą a Twoimi odbiorcami, i żaden plik nie zostanie odrzucony z powodu zbyt dużego rozmiaru.