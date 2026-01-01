Wdróż SyncLounge jednym kliknięciem.
Wspólne oglądanie Plex — organizuj zsynchronizowane wieczory filmowe i telewizyjne z przyjaciółmi i rodziną na wielu serwerach Plex.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SyncLounge
SyncLounge to samodzielnie hostowany koordynator „watch party” dla Plex Media Server. Synchronizuje odtwarzanie na wielu klientach Plex w czasie rzeczywistym — gdy jeden widz wstrzymuje odtwarzanie, wszyscy wstrzymują; gdy jeden przewija do przodu, wszyscy nadrabiają zaległości. Każdy widz przesyła strumieniowo ze swojego własnego serwera Plex, więc host nie musi udostępniać swojej biblioteki ani martwić się o przepustowość — SyncLounge po prostu utrzymuje synchronizację zegarów odtwarzania i zapewnia czat dla grupy.
Samodzielne hostowanie SyncLounge na VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad „watch party”, a użytkownicy logują się za pomocą swoich istniejących kont Plex i łączą się ze swoimi własnymi serwerami Plex. Opcjonalna obsługa białej listy ogranicza dostęp do Twojej instancji do znajomych, rodziny lub użytkowników konkretnego serwera Plex.
Główne cechy SyncLounge
Synchronizacja odtwarzania w czasie rzeczywistym
Odtwarzanie, pauzowanie, przewijanie i regulacja głośności synchronizują się u każdego uczestnika w milisekundach, dzięki czemu całe pomieszczenie pozostaje zsynchronizowane.
Wbudowany czat grupowy
Każdy pokój zawiera zintegrowany pasek boczny czatu, dzięki czemu widzowie mogą reagować i dyskutować bez opuszczania odtwarzacza.
Obsługa wielu serwerów
Każdy widz streamuje z własnego serwera Plex, więc host nie musi udostępniać dostępu do biblioteki ani zużywać przepustowości wysyłania.
Plex jednokrotne logowanie
Użytkownicy uwierzytelniają się za pomocą swoich istniejących kont Plex — bez osobnej rejestracji, bez dodatkowego hasła do zapamiętania.
Opcjonalna biała lista dostępu
Zmienna AUTH_LIST ogranicza dostęp do określonych nazw użytkowników Plex, adresów e-mail lub identyfikatorów maszyn serwera dla prywatnych wdrożeń.
Dlaczego warto uruchomić SyncLounge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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