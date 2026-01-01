SyncLounge to samodzielnie hostowany koordynator „watch party” dla Plex Media Server. Synchronizuje odtwarzanie na wielu klientach Plex w czasie rzeczywistym — gdy jeden widz wstrzymuje odtwarzanie, wszyscy wstrzymują; gdy jeden przewija do przodu, wszyscy nadrabiają zaległości. Każdy widz przesyła strumieniowo ze swojego własnego serwera Plex, więc host nie musi udostępniać swojej biblioteki ani martwić się o przepustowość — SyncLounge po prostu utrzymuje synchronizację zegarów odtwarzania i zapewnia czat dla grupy.

Samodzielne hostowanie SyncLounge na VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad „watch party”, a użytkownicy logują się za pomocą swoich istniejących kont Plex i łączą się ze swoimi własnymi serwerami Plex. Opcjonalna obsługa białej listy ogranicza dostęp do Twojej instancji do znajomych, rodziny lub użytkowników konkretnego serwera Plex.